Uusin käänne: Lippo Pesis hakeutumassa saneeraukseen, velka Oulun kaupungille yhä maksamatta – näin kommentoi puheenjohtaja

Kyllä Lipon olisi pitänyt vaihtaa johtoa jo vuosia sitten.Seurassa ei ole edes alkeellista talousosaamista.Vanha sääntö liike-elämässä on, että arvioi tulot alakanttiin ja menot yläkanttiin.Lipossa on jo vuosia tehty päinvastoin.Hankkikaa sinne edes joku jolla on edes jonkinlaista businesosaamista.Ja tuo myyntityö on raakaa työtä ja verkostojen rakentamista.Ei siellä taida olla kun taivaanrannan maalareita koko Lippo täynnä.HERÄTKÄÄ HYVÄT IHMISET JO UNESTA.Vielä olis mahdollisuus, jos pääsette saneeraukseen.Veloistahan ei tarvi maksaa kuin pieni osa ja mahdollisuus olisi saada homma tervehdytettyä.Mutta Helanen please ymmärrä jo väistyä.Ei sinusta ole tähän hommaan.