Uusi oululaisseura keskittyy telinevoimisteluun – "Oulussa on jo pitkään ollut tarve toiselle seuralle"

Syksyllä 2017 perustettu Voimistelumaailma on erikoistunut telinevoimisteluun. Kevätkaudella sillä on jo kahdeksan ryhmää kasassa.

Ohjeistaminen on tarkkaa, sillä telinevoimistelussa jokaisella yksityiskohdalla on merkitystä. Tasapaino, pyörähdykset, voltit, kiepit, seisonnat...

Tarvittaessa kädestä pitäen, vartalosta tukien.

– Tytöt, yksi kokonainen kierros vielä, kaikki paikat läpi, valmentaja Sanna Ahonen linjaa harjoituksen loppupuolella.

Flunssa-aallon vuoksi kymmenestä tytöstä vain viisi on paikalla Linnanmaan tiistain iltavuorossa. He saavat taatusti henkilökohtaista opastusta, sillä valmentajia on kaksi. Ahosen lisäksi tyttöjä valmentaa Janica Seurujärvi.

Kyseessä on Voimistelumaailman aloittelevan kilparyhmän Perhosten harjoitukset.

Mikä tämä Voimistelumaailma eli VoiMa on?



Kaikki eivät ole mahtuneet ryhmiin

Oulussa on totuttu, että Pyrintö hoitaa telinevoimistelun. Syksyllä 2017 kaupunkiin ilmestyi uusi seura, juuri telinevoimisteluun erikoistunut Voimistelumaailma, joka on lyhyessä ajassa saanut kevätkaudeksi jalkeille viisi lasten harraste-, yhden aloittavan kilparyhmän sekä kaksi aikuisten ryhmää.

– Oulussa on jo pitkään ollut tarve toiselle seuralle. Pyrinnössä kaikki halukkaat eivät ole mahtuneet ryhmiin. Päätarkoitus on saada lapset ja aikuiset liikkumaan. Toivottavasti pystymme tekemään myös yhteistyötä, Ahonen sanoo.

Ahosella on pitkä valmennusura, ja pääosin työnantaja on ollut juuri Oulun Pyrintö. Kaikkiaan hän on ollut 28 vuotta lajissa mukana.

Kaksi seuraa tuo luonnollisesti myös kilpailua.

– Sen myötä taso nousee ja toivottavasti myös hinnat tippuvat. Olemme hyvin pienellä mainonnalla saaneet mukaan 80 harrastajaa. Suurin osa ryhmistä on jo täynnä.

Kaupunki tasapainoilee nyt uuden haasteen kanssa, kun se jakaa vuoroja. Toistaiseksi Voimistelumaailman vuorot painottuvat viikonloppuun, mutta arkivuoroille olisi halua ja tarvetta.

– Tavoitteemme on saada vielä enemmän harrastajia ja ryhmiä, joten tarvitsemme jatkossa vielä enemmän vuoroja ja parempaan aikaan.

Ahonen viittaa Linnanmaan liikuntahallin kelloon päin. Perhosten vuoro on loppunut ja kello on 20.30.

– Se ei tietenkään ole ideaali aika tämän ikäisille lapsille.

Voimistelumaailman puheenjohtaja on entinen telinevoimistelija Joonas Puurunen, joka ehti olla muutaman kuukauden ajan myös Pyrinnön nuijan varressa alkuvuodesta 2016.



Monelle telinevoimistelu on oheislaji

Vaikka tilanne Oulussa on uusi, muissa suurissa kaupungeissa on totuttu siihen, että telinevoimistelua hoitaa useampi kuin yksi seura. Ahonen sanoo, että tällä hetkellä Voimistelumaailma pystyy kattamaan kustannuksensa kurssimaksuilla.

Monelle harrastajalle telinevoimistelu ei ole ykköslaji. Esimerkiksi taitoluistelijat käyttävät telinevoimistelua usein oheislajinaan.

Liikuntahallin takaosaan saapuu aikuisten ryhmä, jossa harrastajien taustat eivät ole yhteneväiset. Urheilullisia ihmisiä, kuten Ahonen kuvaa.

– Telinevoimistelussa pystyy haastamaan itseään. Vain mielikuvitus on rajana, sillä vaihtoehtoja eri liikkeiden tekemiseen on todella paljon. Paikalla on aina kaksi valmentajaa, joten pystymme hyvin eriyttämään harrastajan tarpeiden mukaan. Tunnilla on tavoitteena, että tehdään eikä jonoteta, Ahonen toteaa.