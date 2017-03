Urheilijan polkuja risteilee kaikkialla Suomessa - silti niitä on liian vähän

Lokakuussa 2010 suomalaisen urheilujärjestelmän uudistusta valmistellut Huippu-urheilun muutostyöryhmä järjesti tupaantuliaiset Helsingissä. Työryhmän vetäjä Jukka Pekkala selvitti toimittajille, mistä muutoksessa oli kyse.

- Pyrkimys erinomaisuuteen, urheilijan polku huipulle ja yhdessä tekeminen ovat avainasioita, Pekkala tiivisti.

Siitä se alkoi: urheilijan polun voittokulku.

Humu-ryhmää on syytetty tuhlailevasta rahankäytöstä ja laihoista tuloksista, mutta urheilijan polun se liimasi urheilukieleen kuin kuivuneen puuron kattilaan.

”Urheilijan Polulla kuvataan urheilijan matkaa lapsuudesta huippuvaiheeseen”, kerrotaan Olympiakomitean sivuilla.

Polkuja joka lähtöön

Ja polkuja on netti pullollaan. Cheerleadereille on oma polkunsa, ja Pirkkolan uimahallin seinällä mainostetaan vesipalloilijan polkua. Se kuulostaa melkein raamatulliselta: kulkeeko vesipalloilijan polku veden päällä vai aukeneeko altaaseen polku? Mieleen nousee entinen vesipalloilija Paavo Lipponen, joka vertasi itseään Moosekseen.

Keilaliitto kertoo, että huipulle tähtäävän keilaajan polku alkaa neljävuotiaana keilaajana kasvulla. Se onkin hyvä, sillä harva nelivuotias jaksaa käsitellä painavaa keilapalloa.

Ihan kaikkialle urheilijan polutkaan eivät vie. Dartsliiton sivuilta ei löydy tikanheittäjän polkua. Miksei?

- Tässä on niin monta kanavaa, mitä pitkin ryhtyä harrastamaan, Dartsliiton puheenjohtaja Esko Mäyrä selvittää.

Tutkija Outi Aarresola tunnisti väitöstutkimuksessaan peräti 62 erilaista urheilijan polkua. Silti polkuja on liian vähän.

- Minua vaivaa, että usein puhutaan huipulle menevistä poluista, mutta kansallisen urheilukulttuurin kannalta olisi tärkeää, että urheilusta kiinnostuneiden joukko olisi paljon suurempi. Heistä voisi tulla seurojen puheenjohtajia, toimitsijoita ja valmentajia. Tämä urheilijan polku ei tunne sitä, se on suurin puute sosiologin näkökulmasta, Aarresola sanoo.

Australiassa on hahmoteltu huipulle tähtäävä polku, harrastuspolku ja liikunnallisen elämäntavan polku, ja tutkija Aarresola käyttää mieluummin käsitettä urheilupolku. Moni kulkee sillä, mutta urheilijan poluksi se muuttuu, kun kulkija mieltää itsensä urheilijaksi.

- Pidän polkuajattelussa siitä, että se tuo näkyväksi sen että lapsi on toimija joka harrastaa. Se on hyvä malli miettiä että miten systeemi voisi tukea lasta. Haaste on, ettei junioriurheiluun osallistuvista lapsista moni ajattele olevansa polulla, Aarresola selvittää.

Polkuajattelussa myös vaaransa

Käytäntö ja tutkimus ovat osoittaneet, että urheilun huipulle noustaan hyvin erilaisia reittejä.

- Olisi tärkeää hahmottaa, että polkuja syntyy käytännössä hyvin erilaisia. Hyvin erilaisista taustoista tullaan huippu-urheilijoiksi, Aarresola sanoo.

Aarresolan mukaan tässä piilee polkuajattelun vaara. Jos junioriurheilussa karsitaan huipulle tähtäävältä polulta ne, jotka eivät tietyssä ikävaiheessa täytä järjestelmän vaatimuksia, jää jäljelle hyvin pieni osa nuorista.

Jukka Pekkalan historiallisista sanoista on kulunut reilut kuusi vuotta. Onko mikään muuttunut vaikkapa Dartsliitossa?

- Ei mun mielestä, Esko Mäyrä vastaa.

- Samalla formaatilla mennään. On niin monta tapaa edetä sillä polulla. Se (polku) on ollut tekeillä, mutta se rönsyillyt niin moneen haaraan. Kun katsoo näitä meidän pelaajia, taustoja on niin monenlaisia.