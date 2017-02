Uefa-pomo: Trump vaarantaa Yhdysvaltain MM-isännyyden 2026

Presidentti Donald Trumpin kaavailemat maahantulorajoitukset vaarantavat Yhdysvaltain aikeet saada järjestettäväkseen jalkapallon MM-lopputurnaus vuonna 2026. Tätä mieltä on Euroopan jalkapalloliitto Uefan puheenjohtaja Aleksander Ceferin.

- Se (maahantulopolitiikka) on yksi arviointiperusteista, eikä edesauta Yhdysvaltain suunnitelmia saada järjestettäväkseen MM-kisat, Ceferin sanoi The New York Timesille.

Trump määräsi heti virkakautensa alussa seitsemän muslimienemmistöisen maan kansalaisille maahantulokiellon Yhdysvaltoihin. Kielto on jäissä Yhdysvaltain oikeusistuimien vastustuksesta.

Yhdysvaltoja on pitkään pidetty ennakkosuosikkina isännöimään vuoden 2026 MM-lopputurnausta joko yksinään tai yhteyshaulla Kanadan tai Trumpin toistuvasti parjaaman Meksikon kanssa.