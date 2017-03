Uefa piti yllä Eremenkon kahden vuoden pannan

Maajoukkuejalkapalloilija ja venäläisseura Moskovan TsSKA:n pelaaja Roman Eremenko ei saanut lievennystä kahden vuoden pelikieltoonsa Euroopan jalkapalloliitto Uefalta, kertoi TsSKA Twitter-tilillään.

UEFA appeals body has rejected Roman Eremenko’s appeal and retained in force his 2-year ban pic.twitter.com/KCJslO4zNr