Twist Of Fatelle arvokas kakkossija

Pekka Korven Twist Of Fate kiri 465 200 kruunun arvoiselle kakkossijalla oriiden/ruunien E3-finaalissa lauantaina Rommessa. Markku Niemisen valmentama Callela Lisbeth otti nelossijan tammojen E3-finaalissa.

Twist Of Fate juoksi viidentenä toisen radan jonossa kaukana johtohevosesta. Svante Båthin Capitol Hill kiri kärkeen loppusuoran alussa ja meni voittoon ajalla 11,8a/1640 metriä. Twist Of Fate liikkui kovinta vauhtia maalisuoralla. Se lensi kakkoseksi. Twist Of Fate oli heinäkuun alussa täyden matkan E3-finaalissa kolmas. Oriin voittosumma on jo 1,2 miljoonaa kruunua.

Tammojen finaalissa avauspuolikas paineltiin hurjasti 08,0-vauhtia. Jorma Kontio ajoi Callela Lisbethin kolmanneksi sisäradan jonoon. Callela Lisbeth nousi vetämään toisen radan jonoa ja pinnisti hyvin maaliin saakka. Nelossija oli 111 000 kruunun arvoinen. Calamara’s Girl kiri vahvimmin ja vei 925 000 kruunua ajalla 11,4a/1640 metriä. Calamara’s Girlin valmentaja on myös Svante Båth, hänestä tuli tuplavoittaja.