Tuuli viivästytti mäkivalintoja

Miesten mäkijoukkueen valinta Lahden MM-kisojen normaalimäen karsintaan venähtää viime tippaan. Päävalmentaja Andreas Mitter valitsee Suomen nelikon vasta iltapäivän harjoitusten jälkeen. Joukkue on ilmoitettava perjantaina kello 14.30 hypättävään karsintaan tänään kello 19:ään mennessä.

Tuuli kiivastui keskiviikkona niin navakaksi, että ensimmäiset harjoitukset oli pakko perua.

- Uskon, että tänään päästään kyllä hyppäämään. Lumisade ei haittaa ja tuuliolo on jo eilistä parempi, Mitter arvioi tilannetta aamupäivällä.

Mitter toivoo, etteivät suomalaiset Janne Ahonen, Jarkko Määttä, Ville Larinto, Antti Aalto ja Lauri Asikainen kokisi ainoaa harjoitusmahdollisuutta karsintana, vaikka se pudottaa yhden katsomoon.

- Katsastamme harjoituksessa hyppääjien henkisen ja fyysisen vireystilan. Yritämme sitten valmennusjohdossa valita Suomen edustajat viisaasti, Mitter kuvasi päätöksentekoa.

Normaalimäen harjoitus alkaa iltapäivällä kello 16.30.

Ulkomaalaisille uusi mäki

Lahden normaalimäki on luonteeltaan erikoinen. Ylämäki on jyrkkä ja keula sinkauttaa hyppääjän poikkeuksellisen korkealle.

- En ole sitä mitannut, mutta voi hyvinkin olla, että siinä käydään jopa korkeammalla kuin suurmäessä, lahtelainen Janne Ahonen vertailee kotimäkiään.

- Lentorata on joka tapauksessa poikkeuksellinen noin pieneksi mäeksi.

Hyppääjät eivät ole järin ihastuneita Lahden pienempään hyppyriin. Päävalmentajalta se saa paremmat pisteet.

- Mäki poikkeaa muista hyppyrimäistä, mutta mielestäni se on vain hyvä asia. Tämä hyppyri on tunnettava, jos siinä aikoo pärjätä, ja siitä on kiistatta nyt etua suomalaisille, Mitter laski.

Loppu lennättää taitureita

Mäkihypyn maailmancupissa kilpaillaan vain suur- ja lentomäissä sään aiheuttamia poikkeuksia lukuun ottamatta. Sen takia Lahden uusittu mäki on nykymuodossaan ulkomaalaisille ennen kokematon.

- Suomalaisille on tullut mäestä kivoja hyppyjä, Mitter muotoili.

- Pienessä mäessä erot ovat pienempiä kuin suurmäessä, mutta paras voittaa aina. Pieni mäki suosii vahvoja ponnistajia, mutta kilpailun voittaa se, jolla on kokonaisuus eli fysiikka, tekniikka ja välineet parhaassa iskussa.

Hyvät lentäjätkin pääsevät näyttämään osaamistaan, vaikka normaalimäestä pikemminkin pudotaan kuin lennetään.

- Normaalimäessä hypyn viimeiset 3-4 metriä ratkaistaan liitämällä, Mitter vakuutti.