Tuukka Rask ja Boston kaatoivat Dallasin ja Kari Lehtosen

Tuukka Rask torjui 33 laukausta ja auttoi Boston Bruinsin 6-3-voittoon Dallas Starsista ja sen suomalaismaalivahdista Kari Lehtosesta. Lehtonen pysäytti 22 vetoa, mutta joutui kaivamaan kiekon kuusi kertaa maalistaan.

Bostonin Patrice Bergeron ja Brad Marchand keräsivät kolme tehopistettä mieheen. Bergeronin saldo oli 2+1 ja Marchandin 1+2.

- Joo, kiekot pomppivat meille, Bergeron sanoi nhl.comissa.

- Aina niin ei käy, mutta tämä iltapäivä oli yksi niistä päivistä, jolloin saimme paikkoja ja loimme tilanteita liikkumalla, mutta myös lukemalla toistemme peliä, Bergeron selvitti.

Raskin tähtihetki koitti toisen erän ajassa 36.41, kun hän heittäytyi pysäyttämään Patrick Sharpin yrityksen.

Boston on voittanut kuusi seitsemästä pelistään sen jälkeen, kun Bruce Cassidy astui päävalmentajaksi Claude Julienin tilalle. Bergeron on nostanut tasoaan nilkkavamman pilaaman alkukauden jälkeen. Kauden ensimmäisissä 32 pelissä Bergeron kirjautti vain kymmenen tehopistettä, mutta 27 viime ottelussa hän on tehnyt 28 pistettä.

- Otteluohjelman pienet tauot ovat auttaneet minua tuntemaan oloni paremmaksi ja energisemmäksi. On hienoa, kun olo on taas hyvä jäällä, kaikki vammat ovat parantuneet, Bergeron sanoi Boston Heraldille.

Predators löi Oilersin

Pekka Rinne torjui Nashvillen maalilla 28 kertaa, kun Predators kaatoi Edmontonin 5-4. Nashvillen Filip Forsberg teki kahdeksannen maalinsa neljän viime ottelun aikana ja nosti kauden maalisaldonsa 24 osumaan.

- Se, mitä hän tekee, on poikkeuksellista, Predatorsin puolustaja P.K. Subban kehui.

- Kun katsoo taitavimpia pelaajia ja unohdetaan maalien tekeminen, hän luo tilanteita ja nostaa ympärillään olevien pelaajien tasoa silloinkin kun ei tee maaleja. Se erottaa hänet monista muista. Liigassa on paljon hyviä maalintekijöitä ja joskus on valitettavaa, että hänen kaltaistansa pelaajaa arvioidaan vain sen mukaan, miten usein hän panee kiekon verkkoon, Subban jatkoi.

Linkki juttuun

Linkki juttuun