Tuomioistuin tutkii Semenyan oikaisupyynnön - IAAF:n uusi sääntö puntariin

Urheilun kansainvälinen välitystuomioistuin CAS tutkii keskimatkan juoksija Caster Semenyan tekemän oikaisupyynnön Kansainvälisen yleisurheiluliitto IAAF:n päätöksestä.

IAAF julkisti keväällä uuden sääntönsä, joka koski naisurheilijoita, joiden sukurauhasten erittämät testosteronipitoisuudet ovat epätavallisen korkeita. Päätöksen mukaan poikkeuksellisen paljon testosteronia tuottavien naisurheilijoiden on laskettava testosteronitasoaan lääkkein.

Uuden säännön on katsottu koskevan Etelä-Afrikan Semenyaa, joka on naisten 800 metrin kaksinkertainen olympiavoittaja. Semenya on luonnehtinut IAAF:n testosteronipäätöstä lainvastaiseksi.