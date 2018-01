Tshekin valmentaja odottaa vaikeaa peliä: "Suomen ykkösketju on erittäin vahva"

Tshekin alle 20-vuotiaiden jääkiekkomaajoukkue huokaisi hienoisen helpottuneesti, kun MM-kisojen puolivälieräparit ratkesivat. Isäntäjoukkue Yhdysvallat tai aina vahva Kanada vältettiin, mutta tshekkiryhmä ei silti leijaile takki auki: Suomi on vaarallinen vastus.

- Kanada tai Yhdysvallat kotijäällään on monimutkaisempi vastus. Mutta Suomi on organisoitu joukkue ja sillä on taitavia pelaajia, jotka pelasivat tasaisesti Kanadaa ja Yhdysvaltoja vastaan. Joten hyvin vaikea vastustaja, tshekkivalmentaja Filip Pesan ennakoi tiistai-illan peliä Hokej.cz-sivustolla.

- Suomella on hyvä ylivoima, luovia ja nopeita pelaajia, ja heidän ykkösketjunsa on erittäin vahva, Pesan jatkaa painottaen jäähyjen kaihtamista.

- Turhia rikkeitä on vältettävä.

