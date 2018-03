Triathlon kiinnostaa Oulun alueella – neljän kuukauden kurssi koukuttaa lajin pauloihin

Oulu Triathlon & Cycling järjestää triathlonkoulun lajista kiinnostuneille toista kertaa.

Musiikki jytkyy kuin yökerhon tanssilattialla, mutta bilekansaa ei näy missään.

Sen sijaan kaiuttimista kantautuvien rytmien tahdissa polkee kymmenkunta innokasta triathlonin harrastajaa. Spinning-tunnin vetäjä ohjeistaa, ja oppilaat tekevät perässä.

Pyöräilijöiden joukkoon on ujuttautunut myös muutama vastikään alkaneen triathlonkoulun noviisi. Kyseessä on Oulu Triathlon & Cyclingin järjestämä koulu.

– Muutin Ouluun reilu viikko sitten, ja jotain piti keksiä. Osallistuminen kuumotti, koska en ollut aiemmin harrastanut lajia, Elina Antola hymyilee.

Muutaman treenitunnin jälkeen Antolalla ei ole triathlonista pahaa sanottavaa.

Triathlon koostuu uinnista, pyöräilystä ja juoksusta. Niistä ensimmäinen mielletään usein varsinaiseksi möröksi, joka torppaa aikeet lajin aloittamisesta.

Uudet triathlonkoululaiset ovat jo pulahtaneet altaaseen. Eikä kerta jää uniikiksi, sillä koulu kestää maaliskuun alusta kesäkuun loppuun asti.

– Eihän se mennyt kovin loistokkaasti, olin kuin norsu posliinikaupassa. Mutta enää en voi luovuttaa.

OTC järjestää triathlonkoulun nyt toisen kerran. Tarkoituksena on olla matalan kynnyksen paikka, johon lajin pariin haluavat ihmiset voisivat tulla.

OTP:n Pekka Turunen on triathlonkoulun sydän. KUVA: Pekka Peura

Idea koulun järjestämiseen syntyi vuosi sitten, ja sitä alkoi toteuttamaan toiminnan sydän, OTC:n Pekka Turunen.

Turusen mukaan kiinnostus lajia kohtaan on laajaa nimenomaan Oulun alueella. Triathlonia harrastava porukka on usein toisistaan huolehtivaa ja keskenään viihtyvää, joille yhteisharjoitukset sopivat hyvin.

Osa viime vuoden tunneille osallistuneista jäi omasta pyynnöstä luokalle mukavien treenihetkien takia.

Jotkut viimevuotisista oppilaista jatkoivat harrastusta omalla ajallaan.

– Aika hyvällä prosentilla he löysivät uintiryhmiä. Sillä tavallahan tämä on ollut onnistunut koulu, että siihen osallistuneet koukuttuivat liikkumiseen. Triathlon on paha laji, sillä se koukuttaa helposti, Turunen sanoo.

Reilu viikko sitten startanneen koulun aloitti 13 osallistujaa. Viime vuonna kävijöitä oli 18, mutta porukkaan liittyy todennäköisesti vielä lisää triathlonista kiinnostuneita ihmisiä.

OTC:n tarkoituksena olisi, että koulu saisi jatkoa myös tulevaisuudessa. Vetäjiä vasta-alkajille on riittämiin, ja toiminta on mahdollisesti kehittymässä ympärivuotiseksi. Seuran omista junioreista on jalostumassa ohjaajia nuorille laji-ihmisille.

Pääsääntöisesti treenejä järjestetään kolme kertaa viikossa siten, että lajin jokaiselle osa-alueelle pyhitetään yksi harjoituspäivä.

Juoksua treenataan intervalliharjoittein, pyöräilyssä painotetaan peesaamisen tärkeyttä ja avovesiuinnissa otetaan kontaktia muihin uimareihin.

Kesäkaudella pyrkimyksenä on tehdä niin sanottuja yhdistelmätreenejä, joissa harjoitellaan esimerkiksi pyöräilystä juoksemiseen siirtymistä.

Eikä aloittelijan kannata panikoida omien välineidensä puolesta: tarvittaessa pyöräilyosuudet taittuvat vaikka jopolla polkien.

Triathlonissa uiminen suoritetaan avovedessä. Turusen mukaan siihen ei kannata suhtautua pelonsekaisin tuntein.

– Itse asiassa uiminen helpottuu avoveteen mentäessä. Päälle puettava märkäpuku kelluttaa, joten vähän huonompikin uimari oppii äkkiä uimaan.

Oulun alueella sadat pyöräilyn, juoksun ja uinnin ystävät ovat päätyneet tutustumaan triathlonin saloihin.

Heistä vain pieni osa on seuratoiminnassa mukana. Oulu Triathlon & Cyclingin riveissä lajia harrastaa vajaa sata ihmistä.

Jäsenmäärä on kuitenkin kasvanut tasaisesti, mutta se ei OTC:n väelle riitä: seuraan mahtuu lisää harrastajia.

– Harrastajamäärä alkaa ruokkia itse itseään. Esimerkiksi yhteisiä tiloja hankitaan jäsenmaksuilla. Hankintoja voidaan tehdä enemmän, jos jäseniäkin on isompi määrä, OTC:n puheenjohtaja Jarno Siurua sanoo.

Pohjois-Suomen olosuhteet tuovat lajin harrastamiseen omat mausteensa.

Mikäli kevät on kylmä, pyörällä ei pääse ulos harjoittelemaan. Jos taas alkukesän lämpötilat jäävät alhaisiksi, avovedessä uiminen on käytännössä mahdo-tonta.

Myös kilpailuihin osallistuminen on Oulun alueen urheilijoille haasteellista. Tulevana kesänä Virpiniemessä järjestetään virallinen kilpailu neljättä vuotta putkeen, mutta muutoin kisoihin osallistuminen edellyttää satoja matkakilometrejä.

Siitä huolimatta oululaiset ovat niittäneet menestystä SM-tasolla sekä aikuisissa että junioreissa. Kokenut triathlonisti Maija Oravamäki näkee Oulun junioritilanteen valoisana.

– Meillä on nyt neljä junioria nuorten maajoukkueessa. Lupaavia junnuja on kasvamassa useampi.

OTC toteuttaa triathlonkoulun yhteistyössä Oulun Uinnin, Juoksuliikkeen ja Kadonneen kunnon metsästäjät NMKY:n kanssa.