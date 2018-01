TPS on Tapparalle viheliäinen vastustaja - nousi liigakärki Kärppien rinnalle

TPS on Tapparalle viheliäinen vastustaja jääkiekkoliigassa. TPS otti Liigassa Tapparasta viidennen peräkkäisen voittonsa, kun kotijoukkue oli perjantaina parempi maalein 3-1.

Kärkiottelussa, jonka aloituskiekon pudotti tasavallan presidentti Sauli Niinistö, TPS:n maalintekijät olivat Patrik Virta sekä ylivoimaosumilla Tomi Kallio ja Oskari Siiki.

Voitot yhdeksässä viime liigakohtaamisessa ovat TPS:lle Tapparaa vastaan 8-1.

Voitollaan TPS kipusi liigakärki Kärppien rinnalle 78 pisteeseen. TPS on pelannut joukkueista ottelun enemmän.

Kolme ottelua peräkkäin hävinnyt Tappara on kärkikaksikkoa jäljessä seitsemän pistettä. Maalinteko on ollut kahdessa viime ottelussa Tapparalle vaikeaa, sillä se on osunut 120 minuutissa vain kerran.

Luostarinen löylytti JYPiä

Tapparan keskiviikkona maalitta jättänyttä JYPiä nöyryytti KalPa ja varsinkin sen ykkösketjun keskushyökkääjä Eetu Luostarinen.

Luostarinen iski kolme maalia eli hattutempun toisessa erässä, jonka KalPa voitti 4-0. Lopulta KalPa murskasi viime kevään SM-välierävastustajansa 5-0.

Alle 20-vuotiaiden MM-kisajoukkueesta viimeisten joukossa pudotettu Luostarinen tarvitsi kakkoserän kolmeen maaliinsa 13 minuuttia ja 17 sekuntia. 1-0- ja 3-0-maalit ylivoimalla tehnyt Luostarinen kokosi ottelussa 3+1 pistettä.

KalPa on voittanut sarjassa neljäntenä olevan JYPin kaikissa kauden neljässä liigakohtaamisessa yhteismaalein 16-4. JYP oli ennen KalPan kohtaamista voittanut Liigassa kuusi ottelua peräkkäin.

KalPa nousi liigassa kahdeksanneksi ohitettuaan SaiPan.

KooKoo alkaa jäädä pudotuspelijunasta

Ilves kaatoi kotijäällään KooKoon 3-2. Teemu Rautiainen teki Ilvekselle 2+1 pistettä.

Yhdeksästä viime ottelustaan vain yhden voittanut KooKoo alkaa jäädä pudotuspeleissä jatkavien kymmenen joukkueen kyydistä. Kun Pelicans peittosi Ässät 2-1, 11:ntenä oleva KooKoo on kärkikymmenikköä jäljessä 13 pistettä.

Lappeenrannassa maalit olivat tiukassa. SaiPalle 1-0-kotivoiton HIFK:sta ratkaisi voittomaalikisassa Cody Kunyk.