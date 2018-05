Toyotalla katastrofialku Portugalissa - Latvala ja Tänak keskeyttivät

Portugalin MM-ralli on ollut valtava pettymys Toyota-tallille, sillä sekä Jari-Matti Latvala että Ott Tänak ovat keskeyttäneet tänään.

Tänakin matkanteko päättyi kisan toiselle ja perjantain ensimmäiselle erikoiskokeelle. Tänak oli voittanut kisan avausosuuden torstaina, ja hän keskeytti johtopaikalta tekniseen vikaan. Ennen keskeytystään virolainen oli osunut kiveen.

Kisan kolmannella erikoiskokeella Tommi Mäkisen johtama Toyota-talli sai lisää kylmä vettä niskaan, kun Latvala keskeytti.

Suomalaiskuskin keskeytyksen syynä oli ilmeisesti jousituksen hajoaminen. Latvala saattaa jatkaa kisaa huomenna, mutta voittohaaveet ovat menneet.

Jo ennen keskeytystä Latvalan kisa oli sujunut mollivoittoisesti, sillä hän oli kahden erikoiskokeen jälkeen sijalla 12.

Suomalaisista parhaissa asemissa kolmen ek:n jälkeen on Fordin Teemu Suninen, joka on seitsemäntenä. Toyotan Esapekka Lappi on 11:ntenä.

Kisaa johtaa Britannian Kris Meeke, josta Uuden-Seelannin Hayden Paddon on jäänyt 1,6 sekuntia. Suninen on jäänyt kärjestä 9,3 ja Lappi 16,7 sekuntia.