Tomi Kallio jatkaa komeaa peliuraansa

Jääkiekkoliigassa pelaava TPS on tehnyt vuoden jatkosopimuksen kapteeninsa Tomi Kallion kanssa.

- On suuri kunnia saada pukea mustavalkoinen pelipaita päälleni myös ensi kaudella. Tunnen itseni erittäin motivoituneeksi, ja on tärkeää, että joukkueen runko on pysynyt hyvin kasassa, Kallio sanoi turkulaisseuran kotisivuilla.

Kallio debytoi TPS:n liigajoukkueessa jo kaudella 1995-1996. Viiden TPS-kauden jälkeen hän siirtyi NHL:ään ja sieltä edelleen yli kymmeneksi vuodeksi Ruotsin pääsarjaan.

Kallio palasi TPS:ään vuonna 2015. Hän oli viime ja toissa kaudella runkosarjassa turkulaisten paras pistemies.

TPS:n viime kausi päättyi puolivälierissä HIFK:ta vastaan.

- Tulemme olemaan ensi kaudella entistä vahvempia, Kallio sanoi.

