Tiger Woods pelaa aina voitosta: "Haluan kilpailla ja haluan voittaa"

Golftähti Tiger Woods tekee totista paluuta maailman kärkitasolle tänään alkavassa US Mastersissa. Urallaan 14 major-turnausta voittanut Woods, 42, vakuuttaa, ettei hän ole kuntouttanut itseään uran neljännestä selkäleikkauksesta pelkästään osallistumisen ilosta.

- Haluan kilpailla ja haluan voittaa, Woods julisti turnauksen aattona.

Woods pelaa Mastersissa ensi kerran kolmeen vuoteen. Hän löi major-turnauksessa palloa viimeksi vuonna 2015, kun hän karsiutui PGA-mestaruusturnauksen viimeisiltä kierroksilta.

Woods saa Augustassa vastaansa tukun pelaajia, joille hän on ollut esikuva.

- Tigerin paluu antaa lisämotivaatiota jokaiselle, kommentoi maailmanlistalla kolmantena oleva Espanjan Jon Rahm mestarin paluuta.

Kukaan ei tuntunut olevan pahoillaan Woodsin saamasta huomiosta.

- Tiger on ansainnut sen. Hän on nostanut lajin asemaa niin, ettemme me muut pääse lähellekään, tunnusti maailmanlistalla kahdeksantena oleva Rickie Fowler.

Woods lähtee ensimmäiselle kierrokselle yhdessä Australian Marc Leishmanin ja Englannin Tommy Fleetwoodin kanssa. Etenkin 27-vuotias Fleetwood oli ennalta tohkeissaan asiasta.

- Katsoin Mastersia ensi kerran 1997, kun Tiger voitti sen ensi kertaa. Siitä on vuosia ja nyt minä saan tilaisuuden pelata hänen kanssaan. En olisi voinut parempaa toivoa, Fleetwood ihasteli.

Kilvassa on mukana toinenkin vakavasti otettava veteraani. Phil Mickelson, 47, kuuluu jopa kilpailun voittajaehdokkaisiin, ja mestaruus tekisi hänestä historian vanhimman major-voittajan.

Jack Nicklaus voitti arvoturnauksen 46-vuotiaana 1986. Nicklauksella on myös 18 arvoturnausvoiton ennätys, jonka jäljille Woods nyt palaa.