THL varoittaa jalkapallon MM-kisoihin matkaavia tarttuvista taudeista – rokotussuoja kannattaa tarkistaa

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) varoittaa jalkapallon MM-kisoihin lähteviä kisaturisteja siitä, että massatapahtumissa on aina riski altistua tarttuvalle taudille. Venäjällä 11 eri kaupungissa pelattaviin kisoihin on menossa yli kolme miljoonaa katsojaa eri puolilta maailmaa.

THL:n varoituksen taustalla on Euroopan tautienehkäisy- ja -valvontakeskuksen raportti Venäjän MM-kisojen mahdollisista terveysriskeistä. Raportissa nostetaan erityisesti vatsatautien riskien olevan korkea, kun paljon ihmisiä kokoontuu samaan paikkaan. Muun muassa norovirus ja salmonella voivat olla uhkia.

Riskiä lisäävät sellaiset ruoan tai juoman myyjät, jotka eivät ole säästösyistä tai huolimattomuuttaan välitä hygieniasta. Lisäksi saniteettitilojen kunto on koetuksella väenpaljoudessa.

Raportissa muistutetaan, että esimerkiksi Etelä-Korean talviolympialaisissa norovirus aiheutti ongelmia.

Muita uhkia ovat legioonalaistauti ja vesikauhu, joiden riskit eivät kuitenkaan ole suuria. Lisäksi oma riskikäyttäytyminen, kuten alkoholin liiallinen juominen ja seksin harrastaminen ilman kondomia, ovat riskejä terveydelle.

THL huomauttaa myös siitä, että etenkin tuhkarokon leviämisen riski Venäjän kisoissa on kohtalainen. Venäjällä on tuberkuloosia, mutta riski sairastua tuberkuloosiin kisaturistina on tautienehkäisy- ja -valvontakeskuksen mukaan pieni.

Raportin mukaan rokotuksilla ehkäistävien tautien riskit eivät ole Venäjällä tavallista suurempia.

Omin voimin voi suojautua

Monia sairauksia vastaan voi suojautua hyvin pitämällä omalla rokotussuojan kunnossa ja pesemällä kädet ennen ruokailua. Kansalliseen rokotusohjelmaan kuuluvien rokotusten voimassaolo on hyvä tarkistaa.

Muihin THL:n vinkkeihin kuuluvat hedelmien ja vihannesten peseminen ennen niiden syömistä. Lihan ja kalan on hyvä olla huolellisesti kypsennettyä.

Juotavaksi kannattaa ostaa pullotettua vettä, koska hanavesi ei THL:n mukaan sovellu Venäjällä juotavaksi. Kondomi on ainoa keino ehkäistä monia seksitauteja uusien kumppanien kanssa.

Lisäksi kosketusta kulkukoiriin ja -kissoihin on syytä välttää, vaikka matkailijan riski saada vesikauhu on hyvin pieni.

Jalkapallon MM-kisat pelataan Venäjällä 14.6–15.7.