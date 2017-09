Teinitaituri Kalle Rovanperän tie on auki tähtiin - superlahjakkuus on valmis mykistämään ralliväen myös MM-tasolla

Miten on mahdollista, että ajokortiton teinipoika päihittää raavaat rallimiehet SM-osakilpailuissa? Miten on mahdollista, että samainen poika voitti vuosia rallin MM-sarjassa ammatikseen ajaneen isänsä jo kymmenvuotiaana?

Kalle Rovanperästä on kohistu jo siitä lähtien, kun ensimmäiset Youtube-videot julkaistiin hänestä pikkupoikana F-ryhmän Toyota Starletin puikoissa. Nyt suurimmat epäilijätkin ovat taipumassa - kyse on superlahjakkuudesta.

Käsijarru on niin sanotusti päällä, kun Kalle puhuu kyvyistään. Silti sanoista tihkuu terve itseluottamus.

- Tuntumani erilaisiin autoihin on kohdallaan - tai niin ne ainakin sanovat. Pystyn vetämään täysiä erilaisissa ja vaihtelevissa olosuhteissa. Henkinen puoli on myös kunnossa, ja loppujen lopuksi henkinen kantti ratkaisee, 16-vuotias Rovanperä sanoo.

Liikkuvien laitteiden kanssa touhuaminen on ollut Rovanperälle luontevaa jo taaperosta. Hän ajoi mönkijällä 2-vuotiaana ja henkilöautolla 6-vuotiaana.

- En ole vielä sellaiseen ajokkiin istunut, jossa olisi jotenkin epävarma tunne. Se johtunee siitä, että olen aina ollut tekemisissä eri moottorivehkeiden kanssa.

Polte ajamiseen oli kateissa

Kokenut manageri Timo Jouhki on ylistänyt Rovanperää rallihistorian suurimmaksi lahjakkuudeksi. Pitäähän sitä managerin omaa suojattiaan kehua, mutta tässä tapauksessa Jouhkia on helppo uskoa. Rovanperä on matkalla huipulle.

Rovanperän on määrä ajaa ensimmäinen MM-rallinsa WRC2-autolla lokakuun lopulla Walesissa, ja kaikki merkit viittaavat siihen, että teinitähti on piakkoin vakiokasvo MM-sarjassa.

Rallissa kokemuksen merkitys ja teiden tuntemus on aina ollut arvossaan, mutta Rovanperän palveluksista on jo nyt kiinnostunut usea huipputalli.

- Maailmanmestaruus on suurin haaveeni, hän sanoo.

- Yksittäisistä kilpailuista Suomen MM-rallin voitto olisi mieluisin, hän jatkaa.

Ihan suoraa tietä Rovanperä ei ole kohti huippua porhaltanut. Varhaisteininä hänellä oli vaihe, jolloin ajaminen ei kiinnostanut. Autot seisoivat kuukausikaupalla tallissa pölyttymässä, kun Kalle kävi laskettelemassa ja teki muita nuorten miesten juttuja kavereidensa kanssa. Harri-isä sanoo, ettei patistanut poikaansa takaisin autojen pariin.

- En pakottanut tai ohjannut mihinkään suuntaan. Pojasta itsestään homman pitää lähteä.

Jonkin ajan kuluttua polte ajamiseen syttyi uudestaan. Kalle pyysi itse päästä taas ajamaan.

- Aika pian sen pyynnön jälkeen alkoi varmistua, että hänelle lohkeaisi lupa kilpailemiseen Latviassa. Sen jälkeen hän ei ole taakseen katsellut, Harri Rovanperä toteaa.

Isä, keskity huoltohommiin!

Isä-Rovanperä vähättelee rooliaan poikansa uralla.

- Kerran neuvoin mutkan ajamisessa ja juuri se kohta meni Kallelta pieleen. Hän sanoi minulle, että tästä lähtien keskityt vain huoltohommiin. Ja näin se on sitten ollut.

Pikkupoikana Kalle kuitenkin seurasi tarkasti isänsä touhuja. Hän oppi muun muassa vasemman jalan jarrutuksen isäänsä tarkkailemalla.

- Yhtäkkiä huomasin, että Kalle käyttää vasemman jalan jarrutusta, Harri kertoo.

Kalle on toistaiseksi koulunsa käynyt ja satsaa vain ralliin. Pelkkää moottorien pärinää hänen elämänsä ei silti ole.

Eläinrakkaalla Kallella on koira, ja hän kertoo pitävänsä myös ratsastamisesta. Koiran nimi tosin viittaa autoiluun.

- Se on Pultti. Ja seuraavasta koirasta tulee Mutteri!