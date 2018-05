Teemu Pukki lähtee tanskalaisseura Bröndbystä

Tanskalaisseura Bröndby toivotti maanantaina kotisivuillaan hyvää jatkoa suomalaisjalkapalloilija Teemu Pukille.

Bröndbyn mukaan Pukin kanssa ei ole päästy jatkosopimuksen ehdoista yhteisymmärrykseen, joten hänellä on edessään maiseman vaihto.

Tanskalaisseuran mukaan sopimusehtoja on yritetty sorvata puolitoista vuotta, mutta tulosta ei ole tullut.

- Kunnioitamme sitä ja siksi toivotamme Teemulle ja hänen perheelleen kaikkea hyvää tulevaisuuteen, Bröndbyn urheilujohtaja Troels Bech sanoi seuran kotisivuilla.

Pukki on pelannut Bröndbyssä syksystä 2014. Hän oli seurassa aluksi lainapestillä skotlantilaisesta Celticistä, ja Bröndby käytti sopimuksessa olleen osto-option.

Suomalaishyökkääjän aika Tanskassa on ollut menestys, sillä hän on tehnyt neljän kauden aikana 55 liigamaalia. Tällä kaudella Pukki on viimeistellyt Tanskan liigassa 17 osumaa.

Bröndbyn kausi päättyy tänään illalla joko mestaruusjuhliin tai hopeasijaan.

Sarjakärki Midtjyllandia kaksi pistettä perässä oleva Bröndby kohtaa kotonaan Aalborgin. Tim Sparvin, Markus Halstin ja Kaan Kairisen Midtjylland pelaa kotonaan Horsensia vastaan.

Pukki ja Paulus Arajuuri ovat Bröndbyn avauskokoonpanossa ja Sparv Midtjyllandin.

Bröndby hyvästeli Pukin lisäksi maalivahdit Frederik Rönnowin ja Viktor Ankerin.

