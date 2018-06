Tavoitteena 17 metrin rutiinisuoritus – kolmiloikkaaja Simo Lipsanen kuuluu Suomen harvoihin mitalitoivoihin yleisurheilun EM-kisoissa elokuussa

Valmentajasi sanoi, ettei sinulle kannata soittaa ennen kello 11:ä, koska nukut vielä. Mihin aikaan ampaisit ylös vuoteesta?

– Kymmenen jälkeen heräsin. Uni on urheilijalle tärkeä asia, ja sillä puolella ei ole ollut ongelmia.

– Tiedän urheilijoita, joiden on vaikea nukahtaa uusissa paikoissa. Minä en ole vielä sellaista paikkaa löytänyt, missä uni ei tulisi. Kymmenen tuntia on normaali yöuni minulle.

Avasit viime viikolla kilpailukautesi Ranskan Marseillessa tuloksella 16,84. Olitko tyytyväinen?

– Ihan tyytyväinen, joo. Ei ollut nappisuoritus, mutta ainakin vähän sinne päin. Uskon, että tulokseen tulee kesän mittaan lisäsenttejä kyllä.

2012: 14,05 – 2013: 14,78 – 2014: 15,64 – 2015: 16,18 – 2016: 16,19 – 2017: 17,14. Olet parantanut joka vuosi ennätystäsi, ja kesää 2016 lukuun ottamatta parannus on ollut aina vähintään puoli metriä. Missä kulkevat rajasi tällä kaudella?

– Mitään ennätystavoitetta minulla ei ole. Tavoitteet liittyvät enemmän suoritustason tasaiseen nostamiseen. Viime kaudella ylitin 17 metriä kerran, tällä kaudella se on tarkoitus ylittää useammassa kilpailussa. Jos kesän kilpailutulosten keskiarvo on lähellä 17:ää metriä, olen tyytyväinen.

Toistaiseksi vain kolme eurooppalaista on ylittänyt 17 metriä tällä kaudella. Viime kaudella olit tuloksella 17,14 Euroopan tilastossa sijalla kuusi. Millä tuloksella saavutetaan EM-kisoissa mitali?

– Kaksi vuotta sitten EM-mitalin sai alle 17 metrin tuloksella, mutta luulen, että tänä vuonna pitää hypätä yli 17 metriä.

Nouseeko S. Lipsanen Berliinin EM-kisoissa palkintopallille?

– Kauden päätavoite on voittaa EM-mitali.

Myös Kristiina Mäkelällä on onnistuessaan realistinen mahdollisuus taistella EM-mitalista naisten kolmiloikassa. Tästä näkökulmasta kolmiloikka on suomalaisen yleisurheilun ykköslaji. Onko se sitä järjestelmän ansiosta vai järjestelmästä huolimatta?

– Tässä tapauksessa kyse on varmaan vaan siitä, että on löytynyt lajiin sopivat tyypit ja he ovat pystyneet jo ulosmittaamaan potentiaaliaan. Se on vaatinut tietysti myös hyvää päivittäistä valmennusta. Itse olen tehnyt henkilökohtaisen valmentajani Petri Ruotsalaisen kanssa yhteistyötä 7–8 vuotta.

Mäkelä on kritisoinut Suomen Urheiluliittoa. Blogikirjoituksessaan hän muun muassa totesi, että "SUL ei ole tällä hetkellä sellainen organisaatio, joka pystyy tuottamaan huippu-urheilijoista mitalisteja." Oletko samaa mieltä?

– Voin puhua vain omasta tilanteestani, ja se on tällä hetkellä hyvä. Olen periaatteessa ammattiurheilija, myös valmentajani pystyy kilpailukauden aikana keskittymään kokopäivätoimisesti valmentamiseen ja fyssarit, hieroja sekä lääkärit ovat käytössä aina, kun heidän palveluksiaan tarvitsen. Keväällä minulla oli kaksi kolmen viikon leiriä Turkissa. Tukijoita on sen verran, että ne kattavat kaikki urheilumenoni.

– En keksi, mikä minulla voisi olla urheilijana paremmin. Jos en enää kehity, se ei ole taustoista kiinni.

Miltä kesän kilpailukalenteri näyttää?

– Juhannuksena kilpailen Kuortaneella, heinäkuun lopussa Kalevan kisoissa ja siinä välissä kerran ulkomailla. Muita kisoja ei ole ohjelmassa ennen elokuun EM-kisoja.

Vain neljä kilpailua ennen EM-kisoja. Miksi?

– Aloitin kauden myöhään, koska halusimme pitää harjoituskauden pitkänä ja kilpailukauden lyhyenä. Kehityksen kannalta katsoimme viisaaksi toimia niin. Tällä rytmityksellä ehdin myös palautua kunnolla jokaisesta kisasta.

Opiskelet Joensuun yliopistossa metsätieteitä. Mitä mieltä olet Pentti Linkolan metsänsuojeluun pohjautuvasta ja tehometsätaloutta kammoksuvasta ideologiasta?

– Jokaisella on oikeus omaan mielipiteeseensä. Itse ajattelen, ettei siitä seuraisi Suomelle mitään hyvää, jos metsätalous ajettaisiin alas. Paljon häviäisi työpaikkoja. Luonnonvaramme ovat kuitenkin aika isot.

Oletko ehtinyt urheilun ohessa opiskella?

– Kolme vuotta opintoja on takana, mutta tahti on ollut aika maltillinen. Kandivaihe häämöttää ehkä vuoden päässä.

Millainen on kolmiloikkaajan juhannus?

– Perjantaina on aamupäivällä lähtö Lappeenrannasta kohti Kuortaneen urheiluopistoa ja lauantaina kello 13:n jälkeen on kilpailu. Sen jälkeen venyttelyt ja fyssari-Lätsän (Lauri Hyvärinen) käsittely. Sieltä on tarkoitus jatkaa matkaa Lätsän mökille, mikä sijaitsee jossain Kuortaneen lähellä. Sen tarkempia suunnitelmia ei ole, mutta rantasauna sieltä kuulemma löytyy.