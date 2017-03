Tappeluhalu jää sprinttilenkille - Herola ja Hirvonen parikilpailun kaksikko

Ilkka Herola ja Eero Hirvonen valmistautuvat rajuimpaan urakkaansa Lahden MM-kisoissa. Kaksikko edustaa perjantaina Suomea parikilpailussa, jossa hiihdetään suurmäen hyppyjen jälkeen viisi kertaa puolentoista kilometrin sprintti. Rajua rynkytystä kertyy kahdelle miehelle yhteensä 15 kilometriä.

- Tässä kilpailumuodossa urheilija saa itsestään eniten irti, Herola vahvistaa lajin repivän luonteen.

Puolentoista kilometrin hiihtolenkki vie yhdistetyn miehiltä noin kolme ja puoli minuuttia. Jokaisen rykäisyn väliin tulee luonnollisesti samanlainen palautus.

- Kilpailun joutuu käytännössä hiihtämään täysillä alusta loppuun, Herola kertoo.

Parikilpailu on Suomen joukkueen viimeinen mahdollisuus täyttää päävalmentaja Petter Kukkosen juuri kisojen alla kiristämä tavoite, mitali. Suomalaisille ei ole vielä tullut täysosumaa. Ei ole osunut mäessä parhaita tuuliakaan. Lahden suurmäessä olot ovat vaihdelleet, muttei suomalaisille suopeasti.

- Toivottavasti kaikki hyvä tuuri on kasaantunut parisprinttiin, Herola toivoi keskiviikkona suurmäen kilpailun jälkeen.

Herola ei väistä mitalitavoitteesta

Päävalmentaja Kukkonen haluaisi, että kaksikko onnistuu päättämään kisat hyviin suomalaistunnelmiin.

- Uskon, että pojat ovat tyytyväisiä, jos he tuntevat onnistuneensa. Jos suoritukset ovat hyviä ja he pääsevät mukaan mitalitaisteluun, neljännestäkin sijaista voi jäädä hyvä maku, Kukkonen sanoo.

Herola ei tapansa mukaan väistä tavoitteista milliäkään. Hän lähtee Hirvosen kanssa kilpailuun sillä mielellä, että perjantaina tulee mitali.

- Olen pettynyt, jos olemme neljänsiä. Neljäs sija ei minua lohduta, Herola sanoo vakaasti mutta uhoamatta.

Herola oli Jim Härtullin kanssa MM-parikilpailussa neljäs 2015. Hirvosen kanssa hän on saavuttanut neljännen sijan maailmancupissa.

Saksa on parikilpailun ainoa voittajasuosikki. Norja ja Itävalta ovat mitalisuosikit, ja Suomi kuuluu Japanin, Ranskan ja Italian kanssa haastajiin.

Neljä starttia kuormittaa henkisesti

Hirvonen on saavuttanut suomalaisten parhaat sijoitukset kuluvan kauden maailmancupissa. MM-kisojen normaalikilpailussa hän oli parhaana suomalaisena yhdeksäs.

Hirvonen on nauttinut muiden suomalaisten tapaan Lahden tunnelmasta, eikä hän tunne itseään väsyneeksi ennen neljättä starttiaan.

- Tavallaan on ollut rankkaa, kun on neljä kilpailua lyhyellä ajanjaksolla. Välipäivät riittävät fyysiseen palautumiseen, mutta henkisesti on rankempaa. Ajatukset siirtyvät seuraavaan kilpailuun heti kunkin kilpailun jälkeen, Hirvonen selittää.

Parikilpailussa kaksikko saa voimaa toisistaan.

- Joukkueessa on aina erilainen fiilis kuin yksilökilpailussa. Siitä saa eri lailla potkua, kun suoritus tehdään muillekin kuin itselle.