Tappara kukisti KalPan, HIFK jälleen vaisu

Kaksi edellistä otteluaan hävinnyt Tappara voitti jääkiekon Liigan kärkiottelussa KalPan maalein 4-3. Tampereella pelatun ottelun ratkaisijaksi nousi kotijoukkue Tapparan Sebastian Repo, joka survoi irtokiekosta voittomaalin toisen erän lopussa.

Vauhdikkaan kamppailun avauserässä molemmat joukkueet onnistuivat viimeistelyssä kahdesti. Toisessa erässä Tappara iski kaksi ja KalPa yhden osuman. Kun päätöserä ei tuonut lisämaaleja, Tappara katkaisi orastaneen tappiosarjansa.

Ottelun hahmoihin kuului myös Tapparan maalivahti Dominik Hrachovina, joka nappasi 40 torjuntaa. Ottelun luonteesta kertovat laukaukset. Tappara sai tilastoihinsa 26 ja KalPa peräti 77 laukausta.

Sarjakärki Tappara on kerännyt KalPa-voiton jälkeen yhteensä 107 pistettä. KalPa on Tapparan ja TPS:n takana kolmantena kerättyään 95 sarjapistettä.

Tiistaina huilanneella TPS:llä on koossa 98 pistettä, joten Tappara on vahvasti matkalla runkosarjan voittoon.

KooKoo yllätti Sportin

Runkosarjan ykköseksi ei sen sijaan ole etenemässä Helsingin IFK, joka on pelannut odotuksiin nähden heikon kauden.

Tiistaina helsinkiläiset hävisivät kotijäällään Ilvekselle 1-4. Ryan O'Connor, Jarkko Malinen ja Kai Kantola siirtyivät pari päivää sitten KooKoosta HIFK:hon, ja he olivat Ilves-pelissä kokoonpanossa.

Kolmikosta Malinen keräsi yhden syöttöpisteen, mutta se jäi helsinkiläisille laihaksi lohduksi. HIFK on sarjataulukossa vasta yhdeksäntenä.

Etenkin HIFK:n viime aikojen kotisaldo on surkea. Se on voittanut kuudesta viime kotiottelustaan vain yhden. Ilves-kurimuksen jälkeen HIFK on kärsinyt neljä peräkkäistä kotitappiota.

O'Connorin, Malisen ja Kantolan lähtö ei näkynyt KooKoon pelaamisessa, sillä kouvolalaiset kaatoivat kotonaan Sportin maalein 4-2.

Muissa tiistain peleissä kotijoukkue HPK kukisti Pelicansin voittolaukauskisan jälkeen 4-3, Jukurit voitti kotonaan Lukon jatkoajalla 4-3, KooKoo kukisti kotonaan Sportin 4-2 ja Kärpät kaatoi vieraissa SaiPan 5-3.