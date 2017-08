Tanskalaishyökkääjä Bjorkstrand KooKoon riveihin

Tanskalaishyökkääjä Patrick Bjorkstrand, 25, siirtyy jääkiekon liigaseura KooKoon riveihin. KooKoo tiedotti torstaina, että se on solminut Bjorkstrandin kanssa yksivuotisen sopimuksen.

- Patrick on vielä nuori pelaaja, mutta hänellä on silti jo paljon kokemusta huippusarjoista. Meiltä hän hakee vielä yhtä "steppiä" ylöspäin, sanoi KooKoon urheilujohtaja Jarno Kultanen.

Bjorkstrandilla on sekä Tanskan että Yhdysvaltain kansalaisuus. Hän on pelannut muun muassa KHL:ssä Medvescak Zagrebissa ja SaiPassa. Hän on kiekkoillut myös Tanskan maajoukkueessa.