Tänak johtoasemasta perjantain ajopäivään, Latvala viidentenä

Virolainen Ott Tänak ampaisee johtoasemasta Suomen MM-rallin perjantain ajopäivään. Ford-kuljettaja Tänak oli nopein torstai-iltana ajetulla Harjun yleisöerikoiskokeella.

Toyota-pilotti Jari-Matti Latvala oli parhaana suomalaisena viides. Hän hävisi Tänakille 2,2 sekuntia.

- Harju on hieno, mutta vaikea pätkä. Menetin ensimmäisessä kaarteessa hieman aikaa, tulin vähän liian kovaa siihen. Olen kuitenkin tyytyväinen auton käyttäytymiseen ja on hienoa, että kilpailu on vihdoin saatu käyntiin, Latvala sanoi.

Latvalan Toyota-tallitoveri Juho Hänninen jatkaa rallia seitsemänneltä sijalta. Hänen eronsa kärkeen on 2,7 sekuntia. Ford-kuljettaja Teemu Suninen on sijalla 12 ja Toyotan Esapekka Lappi 13. tilalla.

Tänakin jälkeen toisena rallissa on Hyundain belgialaiskuljettaja Thierry Neuville. Kolmantena väijyy puolustava maailmanmestari, ranskalainen Ford-pilotti Sebastien Ogier.

Rankka työpäivä edessä

Ralli alkaa toden teolla perjantaina, jolloin ajetaan peräti 12 erikoiskoetta. Ohjelmassa ovat muun muassa perinteikkäät Laukaan ja Lankamaan pikataipaleet, joista Laukaa ajetaan kaksi kertaa.

Perjantaina porhalletaan myös Urrian erikoiskokeella, joka muistetaan muun muassa Mikko Hirvosen hurjasta ulosajosta vuodelta 2010. Suomen MM-ralli päättyy sunnuntaina.

Torstaina puheenaiheeksi Jyväskylässä nousivat keinotekoiset shikaanit. Hidastuspaaleja on asetettu reitille keskinopeuksien hillitsemiseksi. Mikäli kuljettaja osuu hidastuspaaliin, voi siitä koitua erilaisia ongelmia, jos hidastetta ei ehditä palauttaa paikalleen tai sen muoto muuttuu. Tapauksesta riippuen seuraavana reitillä ajava kuljettaja voi saada paalin liikkumisesta etua tai haittaa.

Usea huippukuljettaja esitti kritiikkiä hidasteista.