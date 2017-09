Tampereen Pyrintö hankki Suomen koripallokentiltä tutun Devonne Gilesin

Tampereen Pyrinnön miesten koripallojoukkue ensi kauden Korisliigaa varten on valmis. Viimeisenä pelaajana joukkueeseen liittyy 34-vuotias yhdysvaltalainen sentteri Devonne Giles.

203-senttinen Giles on tuttu mies Suomen kentiltä jo aiemmilta vuosilta. Hän on edustanut kahteen otteeseen sekä kotkalaista KTP-Basketia että Kauhajoen Karhua. Molemmissa seuroissa hän on pelannut myös Pyrintöä nykyisin luotsaavan Sami Toiviaisen alaisuudessa.

– Olen muutamaan otteeseen jutellut Devonnen kanssa, ja hän on tulossa erittäin motivoituneena Suomeen ja Pyrintöön. Hän on pitänyt kunnostaan huolen kesän ajan USA:ssa, Toiviainen kertoi tiedotteessa.