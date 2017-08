Tampereen areenalle Euroopan komission tuki - valtiontuen ehto täyttyi

Euroopan komissio on hyväksynyt Tampereen monitoimiareenalle myönnettävän tuen, tiedotti Tampereen kaupunki tiistaina. Euroopan komission ratkaisu on hankkeen kannalta merkittävä, sillä valtiontuen ehtona on ollut komission hyväksyntä.

Tampereen monitoimiareenan 18 miljoonan euron valtiontuki on opetus- ja kulttuuriministeriön liikuntapaikkojen rahoitussuunnitelmassa vuosille 2017-2020.

Areenassa tullaan järjestämään urheilu-, viihde- ja kulttuuritapahtumia. Uudessa areenassa on muun muassa määrä pelata MM-jääkiekkoa vuonna 2022.

