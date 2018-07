Tampereella haudotaan ideaa yleisurheilun 2024 EM-kisoista

Yleisurheilun nuorten MM-kisat lähestyvät puoliväliä. Tampereen Pyrinnön kokeneen toiminnanjohtajan Jarmo Hakasen pää pukkaa jo uutta ideaa.

Tampereella järjestettiin 19-vuotiaiden EM-kisat 2003, 22-vuotiaiden EM-kisat 2013, ja nyt ovat menossa nuorten MM-kisat. Suunta on isompaan.

Sarja jatkuisi korskeasti, jos kesällä 2024 Tampereella järjestettäisiin yleisurheilun Euroopan mestaruuskilpailut, niiden olympiavuoden painos.

- Toistaiseksi tämä on vain toiminnanjohtajan visio. Mitään ei ole päätetty, mutta jotakin jatkuvuutta pitää olla ja tuli mieleen, miksei taas jotain isompaa, Hakanen paljastaa aatoksensa.

- Se olisi Tampereelle hyvä jatkumo, eikä mitenkään mahdotonta, kun olen kuullut palautetta nyt käytävistä kisoista.

Edessä olisi monta laskutoimitusta. Lisäksi hanke edellyttäisi Tampereen kaupungin ja Urheiluliiton tuen.

Tarjolla tiivis paketti

Urheiluliiton entinen puheenjohtaja Antti Pihlakoski on johtanut pääsihteerinä Helsingin 2005 MM-kisahanketta ja järjestelytoimikunnan puheenjohtajana Helsingin 2012 EM-hanketta.

Nyt Pihlakoski istuu kisat myöntävän Euroopan liiton EA:n hallituksessa ja hoksaa heti Tampereen edut.

- Kompaktius on Tampereella ihan lyömätön etu. Lisäksi Tampere on ymmärtänyt tapahtumien merkityksen ja kaupunki on kehittämässä brändiään, Pihlakoski luettelee.

- Suhtaudun ajatukseen myönteisesti. Kotiläksyt on kuitenkin tehtävä. Pitää selvittää vastuut, riskit ja karikot. Sen jälkeen vain täyttä höyryä eteenpäin, jos yhtälö toimii. Näen, että olisi ihan mahdollista saada kisat Tampereelle.

Helsinki 2012 teki kipeää

Riskit ja karikot. Ne pukkaavat ajatuksiin 2012 EM-kisojen järjestäjille aiheutuneet tappiot.

- Totta kai ne pelottavat. Kulupuoli on laskettava tarkasti. Tampereella on kuitenkin etunsa Helsinkiin verrattuna. Helsingin budjetti oli 14 miljoonaa euroa, ja väitän, että Tampereella ne olisi voitu järjestää alle kymmenellä, Hakanen kertoo vakuuttavaan tapaansa.

Nuorten MM-kisabudjetti on 3,5 miljoonaa euroa. Hakanen on arvioinut, että EM-kisojen kerroin olisi 2,5, jolloin EM-budjetti jäisi alle yhdeksän miljoonan.

Hakasen hautomo on löytänyt Tampereesta monta etua. Majoitus järjestyy keskellä kaupunkia kävelymatkan päässä stadionista. Ratinan stadion on Amsterdamin kahden vuoden takaisten kisojen perusteella sopivan kokoinen. Puitteet ovat valmiina.

- Lisäksi Tampereen kaupunki on ollut hienosti mukana näissä MM-kisoissa, eikä ole näkyvissä merkkejä siitä, etteikö ole jatkossakin, Hakanen jatkaa.

Eduksi Hakanen laskee myös sen, että kyseessä on Euroopan liiton tapahtuma.

- EA on hyvä kumppani. Sillä peitetään jo paljon kuluja, aikaa ja vaivaa.

Nuorten MM-kisoja valvova IAAF ei saa samaa suitsutusta.