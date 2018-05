Tami uskoo MM-Leijoniin: "Menestymään valmis joukkue"

Kiekkolegenda Juhani "Tami" Tamminen allekirjoittaa jääkiekkomaajoukkueen päävalmentajan Lauri Marjamäen arvion joukkueesta, joka kantaa Suomen värejä perjantaina Tanskassa alkavassa MM-turnauksessa.

- Ennakkoluuloton ja raikas joukkue, Tamminen lainaa Marjamäen kuvausta vappuaattona julkistetusta MM-joukkueesta.

- Lauri Marjamäki on nyt vetänyt varman päälle: satsannut nuoriin, jotka niin sanotusti syövät hänen kädestään.

Nuoren, nälkäisen ja todellakin varsin raikkaalta vaikuttavan ryhmän potentiaali saa Tammisen innostumaan.

- Menestymään valmis joukkue.

- Arvokisojen menestyskaavassa on neljä osaa: maalivahti vastaan maalivahti, ylivoima vastaan ylivoima, alivoima vastaan alivoima ja individual effort eli henkilökohtainen osaaminen. Tässä joukkueessa on kaikki eväät tuohon kaavaan. Ja tuo kaava ei ole koskaan pettänyt, eikä tule pettämään, pian 50 vuoden ajan MM-kiekkoa tiiviisti pelaajana, valmentajana, mediapersoonana ja ennen kaikkea kiekkoentusiastina elänyt Tamminen hehkuttaa.

Suomen puolella kisoissa on myös otteluohjelma: avausviikkona pelataan "helpompia" eli Etelä-Koreaa, Latviaa, Norjaa ja Tanskaa vastaan, ja sitten kohti pudotuspelejä tahti tiivistyy alkusarjalohkon päättävillä peleillä Kanadaa, Saksaa ja Yhdysvaltoja vastaan.

- Tämä on aika lailla ideaali ottelujärjestys, parempaa ei voi oikein saadakaan. Alussa voidaan kokeilla kokoonpanoja, ja jopa vähän vetää vihkoon pelejä, Tamminen sanoo.

Ykkösvahti löydettävä

Maalivahtiosastolla Suomella on kolme Tammisen mukaan hyvinkin tasaista vaihtoehtoa eli Harri Säteri, Eero Kilpeläinen ja Ville Husso. Silti jonkun on astuttava esiin, sillä loppupeleihin on löydettävä ykkösvahti tarpeeksi ajoissa. Lähtökohtaisesti paikka kuuluu NHL-mies Säterille.

- Ykkösmiehen valinta on ylivoimaisesti tärkein päätös joukkueessa. Jos se epäonnistuu, niin koko helvetin hieno projekti valuu vessasta alas, Tamminen toteaa.

- Säteri on ykkönen, ja Kilpeläinen lähellä. Husso on tulevaisuutta, ja hän säteilee energiaa ryhmään eikä syö noiden kahden statusta. Kaikkiaan tämä kolmikko antaa mahdollisuudet täydelliseen menestykseen, mutta myös mahdollisuutta siihen, että asiat menevät täysin vihkoon, Tamminen miettii vielä valmennusjohdon kiperää valintatilannetta.

Maalivahdit ovat MM-tasolla kokemattomia, mutta niin ovat myös edessä luutivat puolustajat. Kahdeksasta pakista viisi on MM-debytantteja, mutta kokemuksen puute ei välttämättä sotke mitään.

- Kokemusta tarvitaan lähinnä silloin, jos kisat alkavat huonosti, Tamminen muistuttaa.

Leijonapuolustuksen vahvuuksina ovat pelitaitavuus ja luistelutaito, jotka ovat erityisen tärkeitä alkupeleissä Suomen päästessä pyörittämään peliä. Tamminen on tuohon hyvinkin tyytyväinen, mutta jotain puolustuksesta kuitenkin uupuu.

- Kaipaan tylyjä, fyysisiä puolustajia. Tämä on selvä heikkous, ja varsinkin kovaa maalille tulevia joukkueita kuten Yhdysvaltoja, Kanadaa ja Venäjää vastaan fyysisyyttä ja tylyyttä tarvitaan.

- Mutta pelitaitavia puolustajia riittää, ja myös kätisyydet ovat hyvät. Tässä on hyvä sortimentti niiden suhteen.

Hyökkäys: oo la laa!

Alakerran hienoiset kysymysmerkit unohtuvat, kun Tamminen pääsee hyökkäyksen pariin.

- Ylivoimainen vahvuus! Poikkeuksellista taitoa, Tamminen hyräjää.

- Teräväinen, Aho, Rantanen, Granlund ovat johtavia pelaajia, ja heidän ympärilleen saadaan hyvä rakenne. Ja kun johtajat tekevät tulosta, se vetää koko joukkueen mukaan. Toki aikaa löytää toimivat ketjut ja ylivoimakoostumukset, sitä ei ole loputtomiin.

Ketjurakenteet ovat iso osa MM-palapeliä, Tamminen muistuttaa. Yksi kysymys on, kuinka hyödyntää Mikael Granlundia parhaiten. Tai Mikko Rantasta.

- Rantanen tarvitsee laitahyökkääjänä kiekkoa täyteen vauhtiin eli sentterin, joka osaa irrottaa kiekkoa oikeaan aikaan. Eli olisiko Granlund keskelle?, Tamminen pohtii.

Suomella on 14 hyökkääjää, ja kahden "ylimääräisen" rooli saattaa langeta Marjamäen yllätysvalinnalle Saku Mäenalaselle sekä Antti Suomelalle. Täydennysmiesten osa joukkueessa on kuitenkin erittäin tärkeä.

- MM on kolmen viikon maraton, ja siihen tarvitaan niitä, jotka energisoivat ryhmää ja harjoittelevat hullun lailla. Ja joilla ei ole banaania otsassa, jos Koreaa vastaan ei pääsekään pelaamaan, mutta ovat valmiina heti tarpeen tullen.

- Suomen menestyksissä on aina ollut mukana se, että joukkueessa on poikkeuksellisen kova moraali, joka kestää koko turnauksen. Henki ja harmonia ovat isossa roolissa. Edellinen turnaus meni Pariisissa vihkoon, ja nyt siitä on otettu oppirahat.

Kilpailijat?

Tamminen odottaa turnauksesta maukasta, sillä mestarikandidaatteja riittää. Tutuista ilmansuunnista, totta kai.

- Kanada, Yhdysvallat ja Venäjä ovat timantinkovia. Ja Suomen tavoin Ruotsikin kuuluu kuumimpien kandidaattien joukkoon. Tshekki on emotionaalisesti haavoittuvin eli jos turnaus lähtee hyvin, voi se kantaa siihen että lähtevät pokaali kainalossa Prahaan. Mutta jos alkaa huonosti, niin sohlaamiseksi menee, Tamminen tiivistää.

Yllättäjiksi kelpaavat olympialaisissa ihmetyttänyt Saksa ja kisaisäntä Tanska.

- Saksa toteutti voita oikeat pelit -tyyliä, ja tuo olympialaisten superyllätys voi kantaa yhä. Ja toivon sydämeni pohjasta, että Tanska menestyy. Joukkue on parhaimmassa iässä, ja pelaa kotona. Momentum voi viedä vaikka neljän joukkoon, jos vain voittavat nuo oikeat pelit.