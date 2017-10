Taas uusi dokkari Susijengistä - Nyt pääosassa on se kuudes kenttäpelaaja eli yleisö

Koripallomaajoukkueen päävalmentaja Henrik Dettmann valitteli takavuosina, että Suomi on urheilussa yhden totuuden maa. Pitkään se yksi totuus oli jääkiekko. Kulttuuri on kuitenkin muuttumassa - niin voisi ainakin päätellä siitä, että Yle on esittänyt suomalaisesta koripalloilusta useita dokumentteja syksyn aikana.

Susijengi - koripallohuumaa 2017 tarkastelee Susijengi-ilmiötä fanin näkökulmasta. Dokumentti seuraa Matsin matkaa maajoukkueen kannattajajoukoissa kesäkuusta syyskuuhun eli EM-kotikisoihin asti.

Ohjelman suurin ansio, että on jalkauduttu kansan pariin ja pönötys loistaa poissaolollaan. Kuvausryhmä on ollut paljon myös joukkueen matkassa, peliä edeltävistä pukukoppitunnelmista lähtien, mutta pääroolissa ovat Mats ja muut Susijengi-fanit. Kuva on paikoin tärisevää kotivideotasoa, mikä lienee tietoinen tyylikeino.

Mitään ahaa-elämystä tai syvempää sanomaa dokumentti ei tarjoa, mutta tulipa tehtyä.

Susijengi - koripallohuumaa 2017

Yle Teema & Fem klo 19.00