Täältä tullaan Venäjä! – Oululaiskaksikko matkustaa MM-finaaliin Moskovan Luzhniki-stadionille

Mira Pyhälä ja Klaus Kulju toteuttavat unelmansa ja matkustavat Moskovaan Luzhniki-stadionille katsomaan MM-kisojen loppuottelun.

Lippujen saamisessa tarvittiin myös onnea.

Ensimmäistä kertaa jalkapallon arvokisojen katsomossa. Ensimmäistä kertaa Venäjällä.

Mira Pyhälän ja Klaus Kuljun unelma toteutuu sunnuntai-iltana Moskovan Luzhniki-stadionilla, kun pariskunta seuraa paikan päällä Ranskan ja Kroatian välisen MM-loppuottelun.

Kaikki juontaa juurensa jopa kahdeksan vuoden päähän. Kansainvälisen jalkapalloliiton Fifan johtokunta äänesti vuoden 2018 lopputurnausisännäksi Venäjän. Mediassa valintaa on arvosteltu, mutta monen suomalaisen jalkapalloihmisen päässä virisi ajatus: nyt jos koskaan!

– Aika paljon tuttuja on ollut alkulohkon peleissä. Sinne on helppo ja lyhyt matka, Mira Pyhälä kertoo.

– Moni on kulkenut Helsingistä Pietariin. Se on päivän reissu, Klaus Kulju lisää.

Palloliiton Pohjois-Suomen piirissä töissä oleva kaksikko oli päättänyt lähteä kisapaikalle jo ennen lippujen saamista.

Lentoliput ja hotelli oli varattuna, kun maaliskuussa tuli tieto ”arvontavoitosta”.

– Olin jo menettänyt toivoni, Pyhälä tunnustaa.

Arvontaonnesta huolimatta lipuista pitää maksaa täysi hinta. MM-loppuottelussa päätykatsomon paikka maksaa 455 Yhdysvaltain dollaria (n. 390 euroa).

Kaksikko lensi torstaina Oulusta Helsinkiin, ja tänään perjantaina on edessä lento Helsingistä Moskovaan. Venäjän matkailun ensikertalaiset päätyvät paikan päällä hyviin käsiin, TP-47:n urheilutoimenjohtaja Oleg Eprintsev on luvannut toimia Pyhälän ja samassa seurassa junioripäällikkönä toimivan Kuljun henkilökohtaisena oppaana.

Venäjän matkailuun liitetään usein uhkakuvia, mutta meneillään olevissa MM-kisoissa kaikki on tuntunut toimivan moitteettomasti. Venäläisten vieraanvaraisuus ja onnistuneet järjestelyt ovat kantautuneet myös Ouluun asti.

– Kaikki ovat kehuneet. Moskova on siisti ja kisojen järjestelyt ovat onnistuneet, Kulju kertoo.

Kisaturistien asioiden helpottamiseksi viisumin korvikkeena toimii fan-ID. Kaulassa roikkuva tunniste vaaditaan lipun lisäksi, jotta stadionille pääsee sisään.

Fan-ID mahdollistaa myös kisavieraiden liikkumisen julkisilla kulkuneuvoilla Venäjän sisällä. Se on yksi syy, miksi turistit ovat päässeet helposti liikkumaan joukkueiden perässä kaupungista toiseen.

Vanhana Liverpoolin ja brittifutiksen kannattajana Kulju olisi kernaasti nähnyt Englannin pelaavan finaalissa. Nuoren joukkueen selviytyminen välieriin oli kuitenkin mieluisa yllätys.

– Tilanne on mennyt muutenkin parempaan suuntaan. He ovat pärjänneet nuorten kisoissa hyvin.

Kulju ja Pyhälä ovat seuranneet kisoja herkeämättä television välityksellä, joten pohjatyöt Ranskan ja Kroatian väliseen loppuotteluun on tehty huolella.

Ranskan otteet ovat vakuuttaneet molemmat seuraajat. Erityisesti nuoren hyökkääjän Kylian Mbappen suoritukset ovat jääneet Mira Pyhälän mieleen.

– Brasiliaa olisin toivonut fiiliksenkin takia loppuotteluun. Ja periaatteessa toivoin välierässä myös Belgiaa, mutta ei maailma siihen kaadu, vaikka Ranska pelin voittikin, Pyhälä nauraa.

Liian nirsoksi ei kannata heittäytyä, sillä sunnuntai on päivä, jolloin katsomon osassa D120, rivillä 39, paikoilla 3 ja 4 istuu pariskunta, joka muistaa pelin koko loppuelämänsä.

– Se on suunnilleen tällä kohdalla, Klaus Kulju näyttää rangaistusalueen viivaa Heinäpään keinonurmella.

Kisaliput jalkapallon arvokisoihin ovat kiven alla, mutta jollekin liput lopulta päätyvät.

Helsingissä asuva oululainen Jussi Tolonen matkusti torstaina Allegro-junalla kohti Pietaria avopuolisonsa Sanna Arvolan kanssa.

Tolonen yritti ostaa MM-kisalippuja Fifan sivuilta kolme kertaa, ja viimeisellä kerralla tärppäsi. Fifa tarjosi Toloselle kahta kisalippua MM-pronssipeliin.

– Junamatka kestää kolme ja puoli tuntia. Eivät MM-kisat tule näin lähelle välttämättä koskaan, Tolonen kertoi.

Viereisillä paikoilla matkaa taittoivat italialainen ja korealainen perhe, jotka olivat Suomessa juuri MM-kisojen takia.

VR kertoo, että MM-kisojen ansiosta Venäjän matkat kasvoivat kesäkuussa 24 prosenttia viime vuoteen verrattuna.

Monia matkustajia on tosin ihmetyttänyt, miksi VR on tehnyt ratatöitä Helsinki–Vainikkala-rataosuudella juuri kisojen aikana. Junia on korvattu bussikuljetuksilla kesäkuussa kolmen, ja heinäkuussa kahden päivän aikana.

Tolonen ja Arvola tekivät kuitenkin matkaa kohti Pietaria ilman viivytyksiä.

Lauantain pronssipelissä kohtaavat Englanti ja Belgia.

– Ihan tyytyväinen olen joukkueisiin. Onhan se kahden pettyneen maan peli, mutta on tässä muutama päivä aikaa toipua pettymyksestä, Tolonen arveli.