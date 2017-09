Suomi ei onnistunut toista kertaa peräkkäin täysin sekoittamaan vastustajansa pelisuunnitelmaa, vaan taipui EM-kisojen alkulohkon toisessa ottelussaan Slovenialle pistein 78–81.

Suomi lähti aikalisän jälkeen hyökkäykseen, kun peliaikaa oli jäljellä 13,3 sekuntia ja tilanne 78–79 Slovenian hyväksi. Tällä kertaa viimeistä heittoa ei pelattu Ranska-pelin tapaan Jamar Wilsonille, vaan Lauri Markkanen sai pelata yksi vastaan yksi entistä NBA-pettymystä Anthony Randolphia vastaan.

Markkasen kuljetus pysähtyi 221-senttisen sylivälin omistavan Randolphin käsiin, ja slovenialainen donkkasi joukkueensa 81–78-johtoon. Suomen viime sekunnin yritys lähti taas Markkasen käsistä, mutta hän väänsi nilkkansa heitosta alas tullessaan.

Hänen nähtiin kuitenkin myöhemmin kävelevän joukkueen bussiin omin jaloin, hieman ontuen.

– Edellispelissä pomppi meille, tänään ei. Sellaista koris on, pieniä asioita, pieniä asioita. Iso juttu on, että me löydetään taas meidän energia, pelinjohtaja Petteri Koponen summasi.

Suomi oli avannut EM-turnauksen riemukkaalla jatkoaikavoitolla Ranskasta. Sen avain oli se, että Suomi oli pakottanut Ranskan pelaamaan omaa peliään.

Sloveniaa vastaan Suomi pelasi hyvin, mutta lauantain pelin rytmi oli Slovenian, ei Suomen, joka joutui pelaamaan vastustajan asettamilla ehdoilla alusta asti.

Suomen ensimmäinen hyökkäys tuotti korin, mutta sen jälkeen Slovenia näytti ensi minuuteilla energisemmältä ja taktisesti valmiimmalta. Slovenian koko kentän prässi tuotti heti ensimmäisellä minuutilla riiston, ja tilanteessa 5–12 Suomen oli pakko ottaa aikalisä.

Kolme kolmosta avausneljänneksellä heittäneen Sasu Salinin johdolla Suomi tasoitti tilanteeksi 22–22 neljänneksen päätteeksi.

Slovenia on pitkälti kahden takamiehensä varassa, joista toinen edustaa nykyisyyttä, toinen tulevaisuutta. 31-vuotias Goran Dragic pelaa viimeistä arvoturnaustaan, 18-vuotias Luka Doncic ensimmäistään. Doncic pysyi suomalaisten pihdeissä, mutta Dragic teki avauspuolikkaalla mitä tahtoi. Dragic heitti jo ennen puoliaikaa 24 pistettä ja kalasti Suomen parhaalle takakentän puolustajalle Salinille kolmannen virheen, kun ottelua oli takana vasta runsaat 15 peliminuuttia. Puoliajan viimeisten viiden minuutin aikana Slovenia kiskaisi kymmenen pisteen kaulan (42–52).

Markkanen aloitti penkillä

Toiselle puoliajalle Suomi vaihtoi aloituksensa isoiksi mieheiksi heittovoimaisen kaksikon Markkanen–Erik Murphy Tuukka Kotin ja Gerald Leen tilalle. Se tehosi, ja reilussa neljässä minuutissa Suomi oli imenyt Slovenian johdon kahteen pisteeseen. Se oli ero myös viimeisen neljänneksen alkaessa, ja tasoihin Suomi tuli Jamar Wilsonin kolmosella, kun aikaa oli jäljellä 4.20 minuuttia.

Ranska-voiton loppuvaiheissa loistanut Lauri Markkanen aloitti penkillä ja tuli sisään runsaan neljän minuutin kohdalla. Markkasen ensimmäinen korintekoyritys tuotti hyökkääjän virheen, mutta Markkanen ei heittänyt kertaakaan ohi avauspuolikkaalla.

Slovenia käytti Markkasen vartijana entistä NBA-pettymystä Anthony Randolphia tai parimetristä pientä laitahyökkääjää Edo Muricia, joista kumpikaan ei ole fyysinen pelaaja.

– Laurin puolustus oli mahtavaa. On amerikkalaisten harhaluulo, että hän ei osaisi puolustaa ja se johtuu siitä että hänellä on väärä ihonväri, päävalmentaja Henrik Dettmann latasi.

Avausottelussaan Ranskan kaataneella Suomella on nyt yksi voitto ja yksi tappio. Suomi kohtaa seuraavaksi huomenna Puolan.

