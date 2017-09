Susijengi väistää yleisurheilua ja jalkapalloa Yle Areenan puolelle

Suomen koripallomaajoukkue astuu lauantaina Helsingin EM-parketille ja kohtaa kisojen toisessa ottelussaan Slovenian. Ottelu alkaa klo 20, mutta kisojen tv-lähetysoikeudet omistavan Ylen tv-kanavilla ei tuolloin pyöri EM-koripallolähetystä.

Ylen urheilun päällikkö Panu Pokkinen, miksi Suomi-Slovenia-ottelu ei näy alusta asti suorana Ylen kanavilla?

– Ottelu näkyy alusta alkaen suorana Yle Areenassa. TV1:n puolella koripalloon päästään klo 20.53. Ykkösellä näkyy sitä ennen yleisurheilun Suomi–Ruotsi-maaottelu ja uutiset ja kakkosella Huuhkajien MM-karsintaottelu Islantia vastaan.

Alkaako ottelu siis silloin 20.53 suorana siitä kohdasta, missä ollaan, vai tuleeko se jälkilähetyksenä?

– Jos on tauko meneillään silloin, niin voidaan vähän koostetta näyttää. Mutta suorana mennään, urheilu on live-tv:tä.

Miksi juuri koripallo joutuu tekemään tilaa muille lajeille?

– Teemme vuosittain kymmeniä sopimuksia eri urheilutapahtumista. Meillä on esimerkiksi pitkät sopimukset sekä Huuhkajien otteluiden että kotimaisen yleisurheilun näyttämisestä. On normaalia, että sopimuksessa sitoudutaan erilaisiin asioihin. Jalkapallon ja yleisurheilun sopimuksissa olemme sitoutuneet näyttämään ne suorana tv:ssä. Susijengin kohdalla tällaista velvoitusta ei ole. Tosi harmi, että ei voida sitä näyttää alusta asti tv:ssä, siihen on kova kiinnostus.

Jos tällaista sopimustilannetta ei olisi, eikö EM-koripallo olisi näistä se kaikkein kiinnostavin?

– Se on tietysti aivan teoreettista nyt. Jos urheilullisesti vertailee, niin Susijengi pelaa EM-kisoissa ja Huuhkajat pelaa MM-karsintoja, joissa mahdollisuudet ovat jo menneet. Ehkä olisi urheilullisesti perusteltua näyttää koripalloa. Mutta tätä ei voitu tietää, kun sopimukset on tehty. Olisihan tämä vaikka voinut olla Huuhkajien MM-paikan kannalta ratkaiseva ottelu.

Miksette laittaneet koripalloa näkymään kolmannella kanavalla?

– Suomessa on myös jokunen kymmenen prosenttia ihmisiä, jotka vihaavat urheilua tai eivät välitä siitä. Jos laitettaisiin kaikille kanaville sporttia, niin se ei enää olisi hyvää julkista palvelua.