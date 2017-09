Susijengi taisteli voiton Islannista – lauantaina vastaan tulee Italia

Suomi voitti Islannin (83–79) koripallon EM-turnauksen alkulohkon viimeisessä ottelussa keskiviikkona.

Suomi meni rutiinilla johtoon ottelun alussa, mutta Islanti rutisti 40-39-johtoon avauspuoliajan viimeisellä minuutilla. Sasu Salinin viime sekunnilla puolen kentän takaa ilmoille lähettämä rukous vei Suomen puoliajalle 42-40-johdossa.

Kolmannella neljänneksellä Islanti taisteli tavalla joka toi mieleen Suomen parhaimmillaan ja meni 59-52-johtoon ennen viimeistä neljännestä. Edes Lauri Markkanen ei ollut parhaimmillaan: hän donkkasi hyökkäyslevypallon ohi ja tuli blokatuksi korin alla.

Viimeisen neljänneksen lopulla Markkanen teki kuitenkin tarvittavan ja nousi avainrooliin Suomen tasoittaessa ottelua. Markkanen oli Suomen tehokkain pelaaja 23 pisteellään. Sasu Salin teki 17 pistettä.

Nilkkavaivaiset Jamar Wilson ja Mikko Koivisto pysyttelivät koko ottelun ajan vaihtopenkillä.

Ylen haastattelussa Sasu Salin oli tyytyväinen, että Suomi päätti alkulohkon voittoon.

– Vaikeuksien kautta voittoon, Salin luonnehti pelin kulkua.

Hän arveli, että Susijengin pelaamiseen vaikutti myös se, että joukkue oli varmistanut paikan jatkopeleissä jo tiistaina pelatussa ottelussa. Joukkueen ajatukset olivat jo hieman Istanbulin koneessa.

Susijengi pelasi alkulohkon Helsingissä, jossa se voitti viidestä ottelusta neljä. Turnauksen jatkopelit nähdään Istanbulissa. Lohkossaan toiseksi sijoittunut Suomi kohtaa lauantaina Italian

Italia voittanut viime vuosien kohtaamiset

Italialla on menestyksekkäät perinteet koripalloilussa, mutta sen suuruuden ajat ovat kaukana takana. Suomi oli edellisen kerran MM-kisoissa kolme vuotta sitten, kun se sai Bilbaon MM-kisoihin villin kortin. Italian viimeinen MM-turnaus on vuodelta 2006 eikä ole selviytynyt olympiakisoihin vuoden 2004 jälkeen.

Lisäksi Italialta puuttuu sen nykypolven ykköspelaaja, NBA:n Los Angeles Clippersin laitahyökkääjä Danilo Gallinari, joka mursi peukalonsa lyötyään hollantilaispelaajaa nyrkillä EM-kisoihin valmistavassa maaottelussa. Italian nimekkäin pelaaja on heittävä takamies Marco Belinelli, joka heitti alkusarjassa runsaat 17 pistettä ottelua kohti.

Suomi pelasi elokuussa kaksi valmistavaa maaottelua Italiaa vastaan ja hävisi molemmat, mutta niitä seuranneen vajaan kuukauden aikana kentällä on tapahtunut niin paljon, että noiden pelien todistusvoima on olematon.

Suomen ja Italian edellinen kohtaaminen EM-kisoissa on Koperista 2013, jolloin Italia löi Suomen 62-44. Suomen edellinen voitto Italiasta on kesän 2009 EM-karsinnoista, jolloin Suomen kokoonpanossa oli viisi nykyisen EM-joukkueen pelaajaa. Tällä vuosikymmenellä pelatut seitsemän kohtaamista Italia on voittanut kaikki.