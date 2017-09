Suomi yrittää kuitata Ratinassa Reykjavikin tylyn tappion

Suomen jalkapallomaajoukkueelle on vuosien mittaan tullut tutuksi ”pelata kunniasta”, sen jälkeen kun karsinnat arvoturnauksiin ovat sammuttaneet valot turnaushaaveilta. Ja lauantaina Ratinassa kunniasta pelataankin, mutta myös jostain muusta: pian vuoden takainen harvinaisen tyly tappio Islannille olisi niin makeaa kuitata.

- Pelin jälkeen oli pettymystä ja raivoa. Oli vaikea sulattaa sitä tulosta, olisimme ansainneet kolme pistettä, Reykjavikissa vaihtoon hieman ennen Islannin kahta loppuhetken maalia otettu Alexander Ring muistelee 2-3-tappiota karsintalohkon toisella kierroksella.

- Tuollaisia tulee jalkapallossa, ei niitä saa liikaa ajatella. Mutta kun Islanti taas kohdataan, kyllä ne muistot tulevat takaisin. Ja kyllä se ainakin jossain muodossa antaa lisämotivaatiota: ei liian suurella merkityksellä, mutta kyllä se takaraivossa varmasti on.

Enemmän lienee merkitystä sillä muistolla, että Suomi pelasi Islantia vastaan hyvin ennen surullisia loppuminuutteja.

- Pelillisesti olimme jopa parempia siinä pelissä, ja se on hyvä lähtökohta meille. Kun pelasimme rauhallisesti, keskustan kautta viimeisellä kolmanneksella taskuihin, niin tiettyjä heikkouksia heillä näkyi. Pääsimme hyviin paikkoihin, ja kun nyt vedot saadaan vielä paremmiksi, niin silloin tulee tulosta, Ring miettii lauantaita Ratinassa.

Islanti pelaa puolestaan kisapaikasta: se on lohkon tasaisessa kärkinelikossa toisena, tasoissa kärki-Kroatian kanssa. Ring myöntää, että pelistä tulee vaikea.

- He pelaavat omilla vahvuuksillaan ja selkeällä suunnitelmalla. Heillä on pelaajia hyvissä joukkueissa, hyvällä tasolla koko ajan. Suurin vahvuus heillä on se, että he pelaavat joukkueena eivätkä yritä asioita, joita eivät osaa. Ja siihen vielä ne pari tähtipelaajaa, jotka pystyvät ratkaisemaan, Ring pohtii.

Siinä tiivistetysti sitä Islannin-mallia, jota Suomikin on yrittänyt edustusryhmäänsä saada. Mutta ennen sen saamista pelataan kunniasta, jälleen kerran. Ja ikävien muistojen kiillottamisesta.

Ring nautti Isosta Omenasta

Jalkapallomaajoukkueen keskikenttämies Alexander Ring on pelannut mainiota kautta Pohjois-Amerikan ammattilaisliiga MLS:ssä: 24 ottelua joukkueensa New York Cityn 26:sta, ja yhtä lukuun ottamatta myös täysin minuutein.

- Olen nauttinut. Ilo mennä joka päivä töihin, Ring myhäilee maajoukkueen valmistautuessa huomiseen Islanti-otteluun.

- Suuri tekijä on ollut myös se, että pelaan omalla paikallani. Aiemmin olen pelannut välillä pohjalla ja välillä kymppipaikalla, mutta nyt olen selvä ankkuri. Olen päässyt pelaamaan omilla vahvuuksillani, ja valmentajamme luottaa minuun täysin. Olen todella nauttinut.

Ring on myös nauttinut pelaamisesta kahden (ainakin entisen) maailmantähden vierellä: Andrea Pirlo, 38, ja David Villa, 35, ovat osaltaan avittaneet New York Cityn lohkokakkoseksi, kun runkosarja on jo kääntymässä loppusuoralle.

- Siinä oppii, mitä ihan huipputasolla pelaaminen vaatii. He molemmat ovat saavuttaneet miltei kaiken, mitä voi seura- ja maajoukkuejalkapallossa saavuttaa. Eivätkä he nosta itseään mitenkään muiden yläpuolelle, ovat yhtenä hepuista ja yrittävät auttaa varsinkin nuorimpia kokemuksellaan. Ei voi olla parempaa esimerkkiä tarjolla, Ring kehuu.

Elämä New Yorkissa maistuu muutenkin.

- Ei voi valittaa. On se vähän ”upgrade” Kaiserslauterniin. Minä itse ja perheeni olemme viihtyneet tosi hyvin, kahden pienen tytön isä iloitsee.

Ring ei julkisuudesta välitä (”olen aika vetäytyvä ihminen”), mutta hiljattain hän pääsi median lemmikiksi Yhdysvalloissakin. Kesällä Ring viestitti syöpää sairastavalle 9-vuotiaalle Kia-tytölle voivansa viedä tämän kentälle Cityn kotiottelussa sen jälkeen kun Kia oli kertonut haaveekseen päästä New Yorkiin katsomaan Vapaudenpatsasta. Paikallisottelussa New York Red Bullsia vastaan Ring sitten täytti lupauksensa.

- Vieläkin tekstaillaan tai soitellaan Kian kanssa, melkein päivittäin. Tänäänkin viestittelimme Whatsappissa. Juttelemme ihan arkipäiväisistä jutuista, siitä kuinka koulussa menee ja muuta, Ring kertoo.

- Se oli kokemus, jonka muistaa. Olen ylpeä hänestä, siitä miten hän on taistellut ja ottanut kaiken vastaan. Omat huolet eivät hänen vierellään näytä oikein miltään.