Suomi venyi tasapeliin Puolassa alle 21-vuotiaiden EM-karsinnassa

Suomi on pelannut 3-3-tasapelin vierasottelussa Puolaa vastaan jalkapallon alle 21-vuotiaiden miesten EM-karsinnassa. Suomella on kahdesta karsintapelistään koossa kaksi tasapeliä, ja se on karsintalohko 3:ssa neljäntenä. Kärjessä on yhdeksän pisteen Tanska, jonka Suomi kohtaa ensi tiistaina Helsingissä.

Puola meni johtoon 7. minuutilla, mutta Sebastian Dahlström tasoitti hetimmiten. Kaan Kairinen vei sitten Suomen johtoon 61. minuutilla, mutta Puola iski kaksi nopeaa maalia nousten 3-2-johtoon. Fredrik Jensen toi kuitenkin Suomelle hienon vierastasapelin 76. minuutin maalillaan.