Suomi on noussut kuudennelta sijalta viidennelle tilalle yhdistetyn joukkuekilpailussa ennen hiihto-osuutta. Suomi nousi pykälän, koska Ranskan Maxime Laheurten suoritus hylättiin. Laheurten hyppypuku todettiin sääntöjen vastaiseksi.

Ranskan joukkue putosi kolmannelta sijalta 11. tilalle ennen hiihtoa.

Kilpailua johtaa Saksa, jonka ero Suomeen ennen hiihto-osuutta on minuutti ja 26 sekuntia. Toisena on Japani. Japanin ero Saksaan on ennen hiihtoa 44 sekuntia.

Kisan hiihto-osuuden on määrä alkaa kello 15.30.

Suomen joukkue lähtee hiihto-osuuteen kiihtyvän vauhdin taktiikalla. Suomi hiihtää järjestyksessä Leevi Mutru, Eero Hirvonen, Ilkka Herola, Hannu Manninen.

- Takaa-ajoasemassa lähdetään. Itävalta ja Norja pitää saada kiinni, joten veikkaan, että minä aloitan, Herola arveli hyppyvuoronsa jälkeen.

Herola oletti, että Suomi yrittäisi mitaliryhmään Norjan ja Itävallan peesissä.

Päävalmentaja Petter Kukkonen ilmoitti kuitenkin hetkeä myöhemmin Suomen yllättävän hiihtojärjestyksen. Valmennusjohto laski, että mitaliryhmä taktikoi viimeisillä osuuksilla. Siinä tapauksessa Suomi voisi päästä mitalikamppailuun parhailla voimillaan eli Herolan ja Mannisen hiihtovuoroilla.

Hirvoselle tuli harvinainen huti

Mäkiosuus alkoi suomalaisilta karusti. Joukkueen varmin hyppääjä Hirvonen pääsi vain 87 metriin ja toisessa ryhmässä hypännyt Manninen 83 metriin.

Hirvonen tuli ponnistukseen huonosti tasapainossa eikä saanut ponnistukseen puhtia.

- Tuli pikkuisen puristusta. Ei osunut tällä kertaa, Hirvonen arvioi hyppyä.

Myös Mannisen ponnistus oli myöhässä ja ilmalento alkoi hankalasti.

- En saanut ilmalennon alussa oikeaa suksea mukaan, ja hyppy lähti kiertymään oikealle kyljelle, koekierroksella 87 metriin päässyt Manninen harmitteli.

- Olisi saanut tulla enemmän metrejä.

Manninen ennakoi, että edessä on hikinen hiihtourakka.

- Jää paljon töitä ladulle.

Mutru ja Herola onnistuivat

Mutru ja Herola nostivat hypyillään Suomen ainakin mitalikamppailun tuntumaan. Mutru lensi 93,5 ja Herola 94,5 metriä.

- Sipuli kesti, Mutru tiivisti huiman parannuksen normaalikilpailun hypystään.

- Tämä oli yksi parhaista hypyistäni tällä viikolla, pituuden perusteella jopa paras. Kiva, että osui tähän.

Myös Herola oli tyytyväinen hyppyynsä.

- Sain vihdoin kisaan samanlaisen, mitä olen hypännyt harjoituksissa, Herola totesi.