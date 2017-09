Suomi kohtaa tänään lohkojumbo Islannin EM-koripallossa - "Jos peliä ei kunnioita, tulee takaisku"

Suomen koripallomaajoukkue kohtaa EM-kisojen viimeisessä alkulohkopelissään tänä iltana Islannin. Suomi on jo varmistanut pääsynsä viikonvaihteen jatkopeleihin, mutta alkulohkon viimeisenä pelipäivänä ratkeavat lohkon loppusijoitukset.

Ennen tämän päivän pelejä Suomi on lohkossa kolmantena, mutta lohkon kärjen kannalta ratkaiseva peli on 14.45 alkava ottelu Ranskan ja Slovenian välillä. Slovenia on voittanut kaikki neljä otteluaan, Ranska kolme.

Suomen vastustaja Islanti on hävinnyt kaikki neljä otteluaan suurinumeroisesti. Päävalmentaja Henrik Dettmannin mukaan Suomi ei kuitenkaan voi nostaa jalkaa kaasulta.

- Jos et lähde pelaamaan tosissasi, et kunnioita peliä. Jos peliä ei kunnioita, tulee yleensä takaisku, Dettmann sanoi eilen Suomen voitettua Kreikan.

Suomen ja Islannin ottelu alkaa kello 20.45 Helsingissä.