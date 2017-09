Suomi haluaa olla ikuisesti altavastaaja – "Jos ymmärrät mitä tarkoitan"

Suomen koripallomaajoukkue on EM-kisoissa voittanut neljä alkulohkopeliä viidestä ja esitellyt vastustajille kaikkien aikojen lupaavimman poikkeusyksilönsä Lauri Markkasen, mutta pelaajien puheissa siitä ei ollut tietoakaan, kun Suomi valmistautui Istanbulissa kohtaamaan lauantain pudotusottelussa Italian.

– Olemme taas altavastaajia. Mutta tämä on yksi peli, mitä vain voi tapahtua, Petteri Koponen sanoi Suomen joukkueen hotellissa perjantaina.

Ei sillä väliä, että Kansainvälisen koripalloliiton Fiban maailmanrankingissa Suomi on Italian edellä. Ei sillä väliä, ettei Italia ole vuoden 2004 jälkeen selviytynyt MM- tai olympiakisoihin (Suomi on). Ei sillä väliä, että Italialta puuttuu heidän ehdoton ykköspelaajansa Danilo Gallinari, joka olisi vastustajan paras toivo Lauri Markkasta vastaan. Ei sillä väliä, että Suomi on EM-kisojen tilastovertailuissa selkeästi Italian edellä kaikissa kategorioissa paitsi kolmen pisteen heittotarkkuudessa.

– He ovat isompia, Jamar Wilson väitti.

Listapituuksien vertailussa Italia on tosiaan runsaat puoli senttiä pitempi joukkue, mutta jos Italialta poistetaan kolme erittäin niukasti peliaikaa saanutta miestä, Suomi on isompi. Ja Lauri Markkasella on huomattava pituusetu jokaista todennäköistä vartijaansa vastaan.

– Mutta he pelaavat isompaa koripalloa, jos ymmärrät mitä tarkoitan, Wilson selvitti.

Mitä se tarkoittaa?

– He pelaavat vanhan koulun koripalloa, heidän isot miehensä ovat korinaluspelaajia. Meillä sellaisia ei ole kuin Junnu (Gerald Lee), Wilson sanoi.

"Voittamaan lähdetään"

Koripallomaajoukkueen veteraanipelaajat muistavat omakohtaisesti vuosikymmenen takaiset ajat, jolloin Suomi taisteli pääsystä edes karsimaan EM-kisapaikasta ja jolloin nyt suosittu Susijengi-nimi ja sen tunnuskappale julkaistiin puolityhjässä Helsingin jäähallissa. Näiltä ajoilta on peräisin ikuinen altavastaaja-asenne, joka on osalla Suomen joukkueesta kuin dna:han tatuoituna.

EM-kisojen suomalaispuheissa esimerkiksi Kreikka on yhä ollut suuri eurooppalainen koripallomaa, vaikka sen viimeisimmät menestykset ovat viime vuosikymmeneltä ja siltä puuttuu EM-kisoista sen oma laurimarkkanen Giannis Antetokounmpo.

Voittamalla lauantaina Italian Suomi voi mennä EM-turnauksessa pitemmälle kuin kertaakaan tällä vuosikymmenellä. Mutta juuri sen vuoksi suomalaispelaajat eivät mistään hinnasta suostu ennakkosuosikeiksi.

– Ei, Suomen kapteeni Shawn Huff hymyili.

– Kyllä me lähdetään vieläkin altavastaajana. Kun katsot nimiä paperilla ja missä he pelaavat, me olemme altavastaajia, Huff jatkoi.

Nimet paperilla kertovat, että Italialla on riveissään yksi 10 pistettä ottelua kohti NBA:ssa heittävä mies (Marco Belinelli) ja kaksi samanlaisin tehoin Euroliigassa pelaavaa miestä (Luigi Datome ja Nicolo Melli).

Italialla ei kuitenkaan ole ketään Lauri Markkaseen verrattavaa kerran vuosisadassa ilmestyvää kykyä. Markkanen myönsi, että altavastaajana on helpompi lähteä peliin.

– Vähemmän paineita. Mutta mä olen aina sanonut, että ei paineet kasva, samaa lajia pelataan. Peli lähtee 0-0:sta.

Markkanen on tuonut kentälle aivan uudenalaisen asenteen. Hänen puheissaankin voi kuulla uudenlaista identiteettiä – niissä Italia on suosikki vain määrittelemättömän "porukan" mielestä.

– Sen tiedän että Italia on kova joukkue ja porukka pitää niitä ennakkosuosikkina, mutta meillä on hyvä itseluottamus. Voittamaan lähdetään, Markkanen sanoi.