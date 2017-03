Suomi hakee uutta nousua, Turkki pelkää tappiota

Suomi jatkaa jalkapallon miesten MM-karsintoja tänään illalla, kun Suomen karsintalohkossa pelataan viides pelikierros. Vastaan asettuu vieraitaan Antalyassa isännöivä Turkki.

Suomi on syksyn karsintapelien jälkeen lohkossa viimeistä edellisenä koottuaan vain yhden pisteen neljästä pelistä. Turkilla on voitto, tappio ja kaksi tasapeliä eli viisi pistettä. Tappioon Turkilla ei kuitenkaan ole varaa, sillä eroa lohkon kärkikaksikkoon Kroatiaan ja Ukrainaan on viisi ja kolme pistettä ennen illan kierrosta, ja kolmantena oleva Islanti on kaksi pistettä edellä Turkkia.

Lohkon muut pelit tänään ovat Kroatia-Ukraina ja Kosovo-Islanti.