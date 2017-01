Suomi avasi naisten maajoukkuevuoden Venäjä-voitolla

Suomi voitti naisten jalkapallomaaottelussa Venäjän 2-0 leirillään Espanjassa. Maalit teki Jenny Danielsson viimeisen kymmenminuuttisen aikana.

Ottelu oli Suomen naismaajoukkueelle ensimmäinen tänä vuonna, ja vuosi avattiin vesisateessa ja kovassa tuulessa. Tulos kuitenkin lämmitti.

- Venäjä on meitä rankingissa korkeammalla, ja he pääsivät EM-kisoihin. Heillä ei kuitenkaan ollut tänään mitään mahdollisuutta voittaa meitä. Pelaajat ansaitsivat voiton, ja fiilis on korkealla, valmentaja Marko Saloranta kehui Palloliiton sivuilla.

- Kentällä oli monia, jotka eivät ole olleet naisissa vakionimiä. Onnistujia oli kenttä täynnä. Mainitsen erityisesti Olga Ahtisen, joka oli todella hyvä. Hän mahdollisti osaltaan toimivan pallollisen pelimme.

Suomi kohtaa leirin aikana vielä sunnuntaina Slovakian.

