Suomen Marigold IceUnity voitti muodostelmaluistelun MM-kultaa

Suomen Marigold IceUnity järjesti jättiyllätyksen muodostelmaluistelun MM-kilpailuissa Tukholmassa. Nelinkertainen maailmanmestari ja viime vuoden hopeamitalisti oli lyhytohjelman jälkeen kolmannella tilalla, mutta nousi venäläisen suosikin Team Paradisen ohi vapaaohjelmassa.

Venäläiset johtivat kilpailua selvällä etumatkalla lyhytohjelman jälkeen, mutta jäivät lopulta kolmanneksi yhteispistein 200,97. Joukkue epäonnistui Age of Heroes -vapaaohjelmassa ryhmänostossa ja esiintyi muutenkin hermostuneesti. Venäläiset kilpailivat tappioitta viime vuodet.

Marigold IceUnity onnistui hauskanletkeässä Splash-vapaaohjelmassaan erinomaisesti ja keräsi sillä huikean pistesaldon 136,41. Mestaruuspisteiksi kertyi 209,02.

– Ehdottomasti kauden paras suoritus, vahvisti joukkueen valmentaja Anu Oksanen.

– Tytöt pysyivät kylmäpäisinä ja pystyivät nauttimaan luistelusta. On ikimuistoinen hetki voittaa maailmanmestaruus näin suuren suomalaisyleisön edessä isossa jäähallissa ja samalla katkaista Venäjän voittoputki sekä kotijoukkue Team Surprisen kotikilpailuiden voittoputki.

Joukkueen kapteeni Camilla Sundgren kehui suomalaisyleisöä.

– En ole ikinä tuntenut tämmöistä tunnetta jäällä. Pystyimme luistelemaan rauhallisesti ja etenemään kuvio kerrallaan, vaikka yleisö pauhasi ja kannusti. En olisi voinut toivoa enempää.

Kotijoukkue Team Surprise voitti kahdet edelliset Ruotsissa järjestetyt MM-kisat 2012 ja 2005. Nyt joukkue luisteli lyhytohjelmassa toiseksi ja piti sijoituksensa Mother Nature -vapaaohjelmalla. Vapaaohjelmasta kertyi 135,16 pistettä ja kokonaissaldoksi tuli 207,99 sekä MM-hopeaa.

Suomen toinen joukkue Team Unique onnistui Every Inch of You -vapaaohjelmassaan ja sai pisteet 125,17 sekä vapaaluistelukilpailun kolmannen tilan. Loppusijoitus oli neljäs.

– Luistelimme kaksi hyvää ohjelmaa ja saimme vapaaohjelmakilpailun pronssiset pikkumitalit, totesi valmentaja Mirjami Penttinen.