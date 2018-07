Suomen joukkue nimetty suunnistuksen MM-kisoihin – mukana myös oululaistaustainen Sofia Haajanen

Suomi lähtee suunnistuksen MM-kisoihin seitsemän naisen ja kuuden miehen joukkueella. Kisat pidetään Latviassa 4.–11. elokuuta.

Joukkueessa ovat mukana myös Oulusta kotoisin oleva Sofia Haajanen sekä Oulussa opiskeleva Anna Haataja. Kummatkin urheilijat kuuluvat myös oululaisseura SK Pohjantähden riveihin.

Toukokuussa keskimatkan EM-kultaa voittanut Marika Teini on luonnollisesti mukana MM-joukkueessa. Teinillä riittää Latviassa urakoitavaa, sillä hänet on nimetty sprinttiin, viestiin, keskimatkalle ja pitkälle matkalle. Haajanen nähdään viestissä ja pitkällä matkalla. Haataja suunnistaa puolestaan pitkällä matkalla ja on varalla viestiin ja sprinttiviestiin.

Päävalmentaja Petteri Kähäri sanoo Suunnistusliiton tiedotteessa, että Suomella on kisassa kilpailukykyinen joukkue, joka taistelee kisoissa mitaleista.

– Viikonlopun näyttökisoissa olivat mukana muutamaa poikkeusta lukuunottamatta maailman top10-urheilijat, joten saimme varsin hyvän kuvan siitä, missä kuukausi ennen MM-kisoja mennään, sanoo Kähäri.

Sofia Haajanen suunnisti näyttökisoissa pitkän matkan voittoon, ja Haataja oli samassa kisassa toinen.

Suomen MM-joukkueessa suunnistavat myös Anna Närhi, Maija Sianoja, Kirsi Nurmi, Henna-Riikka Haikonen, Topias Ahola, Miika Kirmula, Aleksi Niemi, Hannu Airila, Fredric Portin sekä Elias Kuukka.

Joukkue suuntaa perjantaina viimeistelyleirille MM-maisemiin.