Suomen hiihtomaajoukkueen lääkäri: Aina pitää olla eettinen lupa tutkimukselle

Suomen hiihtomaajoukkueen lääkäri Maarit Valtonen on seurannut median välityksellä Norjan hiihdon uutta kohua. Uutistoimisto NTB raportoi viime viikolla, että Norjan liikuntatieteellinen korkeakoulu tutki 2011 ja 2012 astmalääkkeiden käyttöä ja lääkkeiden vaikutusta terveillä huippuhiihtäjillä. Tutkimuksissa oli mukana Norjan hiihtoliitto.

– Yleisesti ottaen voi sanoa, että lääketieteellisessä tutkimuksessa pitää olla eettisen työryhmän luvat. Lehtitiedoista ymmärsin, että Norjan tutkimuksissa niitä lupia ei ollut. Se ei kuulosta hyvältä lääketieteen näkökulmasta, Valtonen sanoi STT:lle.

Ruotsin hiihtomaajoukkueen lääkäri Per Andersson arvioi, että kohu on Norjalle vahingollinen. Andersson sanoi Expressen-lehdelle, että Norjan on oltava erityisen huolellinen, koska muu maailma tarkkailee norjalaisia kahden hiihtotähden dopingkäryjen takia.

Viime vuonna Martin Johnsrud Sundby sai astmalääkkeestä kahden kuukauden kilpailukiellon, ja Therese Johaug tuomittiin anabolisesta steroidista 18 kuukauden kilpailukieltoon. Johaugin tuomio varmistui vasta kesällä.

Suomessa norjalaistutkimuksesta kertoi ensin Helsingin Sanomat.

Lääkärit neuvonpidossa MM-Lahdessa

Hiihtomaajoukkueiden lääkärit tiivistivät viime talvena yhteistyötään hiihtäjien hengitystieoireiden ja astman takia. Valtonen oli aloitteellinen, kun lääkärit kokoontuivat Lahden MM-hiihtojen aikana.

– Totesimme, ettei meillä ole riittävää tietoa siitä, miten astmaoireet kehittyvät hiihtäjän uran aikana, Valtonen sanoi.

Lääkärit kuulivat asiantuntijoina suomalaista Katja Mjösundia ja ruotsalaista Kjell Larssonia, jotka kuuluivat Norjan hiihtomaajoukkueen astmalääkityskäytäntöjä selvittäneeseen työryhmään. Työryhmä ei löytänyt väärinkäytöksiä Norjassa. Selvitys liittyi siihen, että Norjassa käytettiin hengitysteiden lääkkeiden antamiseen tarkoitettua nebulisaattoria myös höyrystetyn suolaveden annostelemiseen.

Hengitystieoireet ovat hiihtäjillä yleisiä, ja ilmeisesti etenkin kuiva ja kylmä ilma altistaa niille. Valtonen arvioi, että noin puolella hiihtäjistä on jonkinlaisia hengitystieoireita.

– Monella on oireita etenkin kilpailukaudella, Valtonen kertoi.