Suomelle tarjolla EM-jatkopaikka ja aikamatka takavuosien voimakoripalloon

Suomen koripallomaajoukkue voi tänä iltana voitolla varmistaa jatkopaikan EM-kisojen pudotuspeleihin lyömällä Kreikan Helsingissä kello 20 alkavassa ottelussa. Suomen joukkueelle on tarjolla aikamatka entisajan voimakoripalloiluun, sillä Kreikka pyrkii kolmen vähintään 210-senttisen miehensä johdolla korin alle.

Se on aivan erilaista koripalloilua kuin kolmen takamiehen peli, jota Ranska, Slovenia ja Puola ovat pelanneet alkulohkon ensimmäisissä peleissä Suomea vastaan.

- He juoksevat, jos on mahdollisuus, mutta muuten pelataan hidasta settiä ja valmentaja näyttää kuvion. He pelaavat perinteisempää voimakoripalloa kuin takamiesvetoiset Ranska ja Slovenia, Suomen apuvalmentaja Jukka Toijala ennakoi.

Kreikan korinalusvoimasta uupuu maan nykypolven ykkössentteri, NBA-pelaaja Kostas Koufos, joka jäi sivuun tämän kesän maajoukkuepeleistä kuntouttaessaan käsivammaa. Alkulohkopeleissä Kreikan tärkein mies on ollut iso laitahyökkääjä Georgios Printezis, joka on tehnyt tähän mennessä 16,3 pistettä ottelua kohti ja upottanut kakkosensa 60-prosenttisesti.

- Tuukka Kotti, Erik Murphy ja Lauri Markkanen vartioivat häntä, Toijala ennakoi.