Suomella pituusylivoima mutta Slovenialla isompi takakenttä

Suomen koripallomaajoukkue on poikkeuksellisesti isompi joukkue, kun se kohtaa EM-kisojen toisessa ottelussaan Slovenian kello 20 Helsingin Areenassa. Slovenia pelaa pienikokoisilla viisikoilla, ja joukkueen ainoa nimekäs iso mies on amerikkalaistaustainen laitahyökkääjä Anthony Randolph.

28-vuotias ja 206-senttinen Randolph oli NBA:n varaustilaisuuden 14. valinta kesällä 2008, mutta hänen kuusivuotinen NBA-uransa jäi kauas odotuksista. Randolph liikkuu erinomaisesti ja omaa monipuoliset taidot, mutta fyysisen kovuuden ja tasaisuuden puute päättivät hänen uransa NBA:ssa.

Randolph on löytänyt Euroopassa kodin Real Madridista, jota edustaa myös Slovenian 18-vuotias superlupaus Luka Doncic. Slovenian peli pyörii Doncicin ja Goran Dragicin muodostaman takakentän ympärillä.

He pitävät vauhtia, mutta takakentällä Slovenialla on myös kokoetu. NBA:n ensi kesän varaustilaisuuden kärkinimiin ennakoitu Doncic on parimetrinen ja Dragic 194 senttiä.

- Olen pelannut Doncicia vastaan Espanjassa ja olen tottunut pelaamaan itseäni pitempiä vastaan. Kyse on vain siitä, että meidän takamiesten täytyy käyttää nopeuttamme heidän pituuttaan vastaan, Suomen 182-senttinen Jamar Wilson ennakoi.

Ensimmäisessä ottelussaan toissapäivänä Slovenia kukisti Puolan 90-81. Dragic heitti 30 pistettä, kun taas Doncic jäi 11 pisteeseen.

- Ranskaa vastaankin meillä tuli kovia puolustussuorituksia takapelaajilta. Täytyy muistaa, että heillä ei ole varsinaista pelinjohtajaa, vaan sekä Dragic että Doncic pelaavat molempia takamiehen paikkoja, Suomen apuvalmentaja Lassi Tuovi ennakoi puolustusta.