Suomella hopeapäivä Special Olympics -kisoissa

Alppihiihtäjä Erika Rämö ja Suomen lumikenkäilyn viestijoukkue ylsivät hopeamitaleille kehitysvammaisten Special Olympics -talvikisoissa Itävallassa.

Espoolainen Rämö hyvitti suurpujottelun keskeytyksensä laskemalla Schladmingissa naisten pujottelun kakkoseksi.

– Hyvin sujui, tämä viimeinen lasku oli parempi. Pujottelu on suosikkilajini. Tämä on ollut hyvä viikko, ja Suomella on hyvä porukka, Rämö sanoi tiedotteessa.

Muista suomalaisista Bea Westerstråhle, Saga Hänninen ja Leevi Salmi laskivat omissa divisioonissaan neljänsiksi. Sanna Sepponen ja Teo Ruoslahti olivat viidensiä.

Lumikenkäilyssä hopeaa juhlivat omassa divisioonassaan Sami Korhonen, Kim Syrjäläinen, Esa Peltonen ja Aleksi Timonen.

Suomella on seitsemän kisapäivän jälkeen kerättynä peräti 22 mitalia.