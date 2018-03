Suomalaispelaajat pitäneet 50 NHL-pisteen rajaa pilkkanaan - Haulasta tuorein rajapyykin rikkoja

Vegas Golden Knightsin Erik Haula nosti kauden pistesaldonsa jääkiekon NHL:ssä 51:een, kun hän keräsi Minnesota-ottelussa tehot 1+1. Haulan tehoilta ei kuitenkaan riittänyt Las Vegasille, joka hävisi kotikamppailunsa 2-4.

Samalla Haulasta tuli seitsemäs suomalaispelaaja, joka on rikkonut tällä kaudella NHL:ssä 50 pisteen rajan. Koskaan aiemmin yhtä monta suomalaiskiekkoilijaa ei ole rikkonut kyseistä rajapyykkiä saman kauden aikana.

Haula on kerännyt 66 pelaamassaan ottelussa pisteet 28+23=51. Hän on jo rikkonut aiemman piste- ja maaliennätyksensä selvästi.

Haulan kaudessa silmiinpistävää on ollut suuri maalimäärä, sillä hän lähestyy kovaa vauhtia 30 osuman rajaa. Kolmessa viime pelissään suomalaishyökkääjä on iskenyt yhteensä neljä maalia.

Suomalaispelaajista vain Patrik Laine on tehnyt tällä kaudella Haulaa enemmän osumia.

Haulan lisäksi 50 pisteen rajan ovat pommittaneet rikki Mikko Rantanen (25+50), Aleksander Barkov (25+45), Laine (41+25), Mikael Granlund (19+39), Teuvo Teräväinen (21+35) ja Sebastian Aho (25+30).

Saros torjui vahvasti

Suomen aikaa varhain lauantaina päättyneessä Minnesota-ottelussa Haula viimeisteli joukkueensa 1-3-kavennuksen päätöserässä. Osuma syntyi, kun Haula ohjasi David Perronin syötöstä kiekon verkon perukoille.

Minnesotan Mikael Granlund ja Mikko Koivu saivat syöttömerkinnän Zach Parisen ottelun lopussa tyhjiin tekemään maaliin.

Las Vegas on pelannut vahvan kauden, mutta tappio oli sille jo neljäs peräkkäinen kotijäällä.

- Jokaisen on astuttava esille ja osoitettava johtajuutta. Nyt on ollut kovia aikoja, ja sille on saatava nopeasti päätös, Haula sanoi NHL:n verkkosivuilla.

Suomalaisista myös Mikko Rantanen jatkoi pistetehtailuaan. Coloradon Rantanen sai syöttömerkinnän 2-4-tappiossa Nashvillelle.

Ottelun ykköshahmo oli vierasjoukkue Nashvillen suomalaismaalivahti Juuse Saros, joka keräsi 33 torjuntaa.

