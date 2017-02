Suomalaisilla tehokas yö NHL:ssä - Mikko Koivu rikkoi 600 pisteen rajan

Jääkiekon NHL:ssä Minnesotan MikkoKoivu rikkoi 600 pisteen rajan ottelussa Nashvillea vastaan. Koivu iski ottelussa sekä maalin että keräsi syöttöpisteen.

Myös joukkuetoveri Mikael Granlund napautti pisteet 1+1 yön ottelussa.

Koivu oli syöttämässä Granlundin ylivoimamaalia heti ensimmäisen erän alussa. NHL-uran 600. piste tuli maalista, jonka Koivu teki kolmannen erän ensimmäisen minuutin aikana. Koivu on pelannut NHL-urallaan yhteensä nyt 820 peliä. Maaleja näissä on syntynyt 178 ja syöttöjä 422. Kuluvalla kaudella Koivu on tehnyt 57 pelissä pisteet 17+27.

Granlund puolestaan sai yön kierroksella syöttöpisteensä Jason Zuckerin toisen erän maalista. Zucker teki ottelussa tehot 2+1.

Ottelu päättyi Minnesotan 5-2-voittoon. Nashvillen maalia vahtimassa ollut Pekka Rinne torjui 28 kertaa.

Suomalaiset mukana Winnipegin maaleissa

Myös Winnipegin Patrik Laine oli tehokas yön pelissä ja iski sekä maalin että keräsi syöttöpisteen ottelussa Montrealia vastaan. Ottelu päättyi Winnipegin voittoon maalein 3-1.

Suomalaiset olivat mukana kaikissa Winnipegin maaleissa, kun ensiksi Joel Armia avasi joukkueen maalihanat ensimmäisessä erässä. Armian maali syntyi alivoimalla. Laine puolestaan oli syöttämässä Mathieu Perreaultin toisen erän maalia. Lisäksi Laine laittoi kiekon tyhjiin vielä peliajan viimeisillä minuuteilla.

Yön muista suomalaisista Toronton Leo Komarov nappasi syöttöpisteen ottelussa Ottawaa vastaan. Ottelu päättyi kuitenkin Ottawan 6-3-voittoon. Myös Buffalon Rasmus Ristolainen syötti maalin, kun vastassa oli St. Louis. Buffalo voitti maalein 3-2.

Jatkoajalle edennyt peli Dallasin ja Tampa Bayn välillä päättyi lopulta Dallasin juhlaan maalein 4-3. Dallasin Kari Lehtonen torjui 34 kertaa.