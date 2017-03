Suomalaiset seitsemänneksi yhdistetyn parikisassa - "Mitalitavoite vielä liian kova"

Yhdistetyn parikilpailun sprinttiviestistä tuli suomalaisille juuri niin hankala kuin Ilkka Herola ennakoi. Yhdistetyn suomalaisurakka päättyi Herolalta ja Eero Hirvoselta pariviestin seitsemänteen tilaan.

Suomalaiskaksikko hiihti kymmenen 1,5 kilometrin sprinttiosuutta yksin ja ilman vetoapua, kunnes Italian Alessandro Pittin iski viimeisellä osuudella Herolan kantaan ja kiri lopussa ohi.

Suomi jäi yhdistetyssä ilman haaveena ollutta mitalia. Parikilpailussa pronssi jäi minuutin päähän ja mestaruus minuutin ja kymmenen sekunnin päähän.

- Mäkiosuuden jälkeen mitali olisi vaatinut tänään ihmeitä, Herola tunnusti.

- Latu-ura oli suolattu. Sen seurauksena peesistä oli tänään liki mahdoton tippua.

Saksan kaksikko Johannes Rydzek ja Eric Frenzel voitti kilpailun odotetusti ja Rydzekistä tuli sen ansiosta Lahden kisojen nelinkertainen mestari.

Norjan kaksikko Magnus Moan ja Magnus Krogh haastoi ennakkosuosikin, mutta jäi kirissä hopealle. Japani otti pronssin.

Suomen edelle ennättivät myös Itävalta ja Ranska.

- Tulos ei ollut mitä halusimme, mäessä hieman epäonnistunut Hirvonen totesi.

Myös Hirvonen ja päävalmentaja Petter Kukkonen huomasivat mäkiosuuden jälkeen, että mitalit jäivät Lahden kisoissa haaveeksi.

- Olimme taas 20 sekunnin päässä letkasta, jossa olisi saanut vetoapua, Kukkonen harmitteli.

- Olen silti ylpeä pojista. He tekivät tänään, kuten koko kisojen ajan, minkä pystyivät. Mitalitavoite vain oli pojille vielä liian kova.

"Onnistunut kausi"

Kukkonen oli kuitenkin tyytyväinen kauteen tähän asti.

- Tämä on ollut meiltä onnistunut kausi. Kehitystä on tullut selvästi. Taso on noussut, on saavutettu maailmancupissa palkintopallisija ja nuorten maailmanmestaruus, Kukkonen luetteli.

- Näistä MM-kisoista odotimme kuitenkin enemmän. Sen takia päällimmäisenä on nyt pieni harmitus.

Harmillista sekin, että tavoitteesta jäätiin nimenomaan mäkihypyssä, johon joukkue keskittyi erityisesti viime kesänä.

- Hyppyrimäissä tämä ratkesi. Siinä mielessä meillä ei ole mitään hätää, että tiedämme kyllä, mitä asian hyväksi pitää tehdä, Kukkonen vakuutti.

Hirvosen yhdeksäs sija normaalimäen kilpailussa jäi parhaaksi henkilökohtaiseksi saavutukseksi.

- Odotukset olivat liian positiiviset, Kukkonen tiivisti kokonaisuuden.

Joukkueen keski-ikä on ilman Mannista alle 21 vuotta. Lajin näkymät ovatkin erinomaiset ensi kaudesta jatkuvalle olympiadille.

- Seuraavan olympiadin lopussa voimme olla maailman parhaita, Kukkonen totesi.