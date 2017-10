Suomalaiselle lentopalloliberolle sopimus huippuseuran kanssa

Lentopalloilija Tiiamari Sievänen on tehnyt sopimuksen Euroopan arvostetuimpiin naisten lentopalloseuroihin kuuluvan sveitsiläisen Volero Zürichin kanssa.

Zürich on pelannut mestarien liigassa vuodesta 2011. Se on nytkin mukana jo varmasti lohkovaiheessa. Neljänä viime vuonna joukkue on selvinnyt mestarien liigan puolivälieriin saakka.

23-vuotias Sievänen hankittiin Zürichin joukkueeseen kakkosliberoksi serbialaisen Silvija Popovicin kaveriksi. Popovic on muun muassa olympiahopeamitalisti Riosta ja Euroopan mestari.

– Kiitos viime kauden LP Kangasalan valmentajani Virginie de Carnen pääsin viime kesänä viiden viikon leirille, jolle osallistui pelaajia ympäri Euroopan. Näköjään Voleron valmentajat pitivät näkemästään, ja pääsin tänne, Sievänen kertoo Lentopalloliiton tiedotteessa.