Suomalainen pyöräilytalli haluaa polkaista lupaukset huipulle

Maantiepyöräilyssä nähdään ensi vuonna historiallinen suomalaishetki, kun Memil Pro Cycling -talli polkaisee kautensa käyntiin.

Aiemmin Ruotsissa ja Kuwaitissa toimineesta Memilistä nimittäin tulee kautta aikain ensimmäinen Suomeen rekisteröity miesten ammattilaistalli.

– Meillä on ollut tallissamme suomalaisajajia – Matti Manninen, Niklas Henttala, Hiski Kanerva – ja kokemuksemme heistä ovat hyviä, joukkueenjohtaja Yannick Janssen kertoi Helsingissä maanantaina järjestetyssä tiedotustilaisuudessa.

Velodromilla järjestetyn tilaisuuden miljöö huokui pyöräilyhistoriaa, mutta hollantilainen Janssen katsoo tulevaisuuteen. Talli haluaa tehdä yhteistyötä suomalaisajajia kasvattavan Fincycling-hankkeen kanssa.

– Suomalaislupauksilta on puuttunut luonteva polku siirtyä junioreista ammattilaisiksi, Janssen sanoo.

Memil haluaa viedä suomalaispyöräilijän Tokion vuoden 2020 olympialaisiin, ottaa lupauksia riveihinsä ja nousta lajihierarkiassa ylöspäin.

Talli ajaa Continental-tasolla, joka on Kansainvälisen pyöräilyliiton (UCI) kolmanneksi korkein kategoria. Janssenin mainitsemasta suomalaiskolmikosta vain Kanerva kuuluu enää tallin ajajiin.

Mikäli suunnitelmat onnistuvat, se on piristysruiske suomalaispyöräilylle. Lotta Lepistö on naisissa valopilkku, mutta suomalaismiehistä vain Joonas Henttala on edes UCI:n kakkostasolla.

Uudet osat käyttöön

Vuosien saatossa eri nimillä toimineen tallin nimisponsori on ruotsalainen pyörien ja pyöränosien valmistaja Memil.

– Olemme heidän tehdastallinsa, joten uudet osat tulevat ensimmäisenä meille, oman ajouransa tähän kauteen päättävä Janssen kertoo.

Kysymysmerkkejä riittää, sillä talli tarvitsee ensi vuodelle noin 500 000 euron rahoituksen. Janssenin mukaan neuvottelut sponsoreiden kanssa ovat käynnissä.

Vaikka Memilin ensi kauden muu joukkue on vielä auki, Kanervan jatko on varma.

– Tämä on tosi hieno juttu. Näytämme nuorille, että Suomen pyöräilyn profiili nousee, Kanerva tiivistää.

Suomessa on aiemmin toiminut naisten ammattilaistalli, joten täydellinen uranuurtaja Memil ei ole.